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الرياضي

خورفكان يبدأ الإعداد 3 يوليو

عبدالعزيز العنبري
21 يونيو 2023 00:37

فيصل النقبي (خورفكان) 

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قررت شركة خورفكان لكرة القدم انطلاق التجمع الداخلي الأول في الثالث من يوليو القادم بعد عطلة عيد الأضحى المبارك مباشرة، حيث يباشر اللاعبون الفحوص الطبية لمدة يومين، على أن يقود المدرب الوطني عبدالعزيز العنبري تدريبات الفريق الأولى بعد الانتهاء من كافة الفحوص. وأعلنت إدارة الشركة عن مراحل الإعداد الرئيسية للفريق، حيث ستتكون من فترة إعداد داخلية تستمر حتى 15 يوليو، يعقبها معسكر خارجي عربي، على أن يعود الفريق مطلع أغسطس القادم لبداية المرحلة الثالثة من الإعداد، ويلعب عدداً من الوديات المهمة قبل انطلاق الموسم.

خورفكان
عبدالعزيز العنبري
عيد الأضحى
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