بعثة «أبوظبي للشراع الحديث» إلى البحرين

أبوظبي (الاتحاد)

تغادر صباح اليوم، بعثة فريق أبوظبي للشراع الحديث إلى مملكة البحرين، للمشاركة في النسخة الـ29 من بطولة البارح الدولية للإبحار الشراعي، والتي تنطلق غداً، وتقام من 22 إلى 24 يونيو الجاري، بتنظيم الاتحاد البحريني للرياضات البحرية، ومشاركة 54 بحاراً من 7 دول عربية.

وتشهد البطولة منافسة كبيرة وقوية للنخبة الأفضل والبحارة من دول الإمارات، عمان، البحرين، قطر، الكويت، تونس والمغرب للمنافسة على أربع فئات للبطولة هي: إلكا 4، إلكا 6، إلكا 7 والأوبتيمست.

ويهدف أبطال فريق أبوظبي إلى المنافسة على فئات الأوبتيمست وإلكا 6 وإلكا 4 سيدات، وإلكا 6 رجال، وحصد المراكز الأولى والميداليات في هذه الفئات.

وتضم بعثة فريق أبوظبي، سيف الزعابي وخليفة أحمد الرميثي ومايد العلي ومدية النيادي في فئة الأوبتيمست، وضحى البشر وعثمان الحمادي ومحمد الحمادي وكاميليا القبيسي ومروة الحمادي وعبد الله الحمادي ومحمد المرزوقي وحمزة آل علي في فئات الإلكا.

وتأتي مشاركة فريق أبوظبي للشراع الحديث كي تكون ضمن أجندة خاصة قامت أكاديمية أبوظبي للرياضات البحرية والتابعة لنادي أبوظبي للرياضات البحرية بوضعها خلال الصيف الحالي من أجل المشاركات الدولية المختلفة والمعسكرات الخاصة بالشراع الحديث.

من ناحيته، وجه سالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية، الشكر إلى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة النادي.

وأكد الرميثي أن بطولة البارح تأتي كي تصب في إطار تطوير قدرات البحارة والمتسابقين في صفوف الفريق، وأيضاً معرفة التطور في إمكاناتهم بعد موسم مهم قدموه على المستوى المحلي في بطولات النادي الداخلية وبطولة بطل الإمارات للشراع الحديث، وقال: نهدف من خلال المشاركة الحالية إلى الوقوف على قدرات وإمكانات البحارة، وأيضاً المنافسة على الميداليات والمراكز الأولى والعودة بالإنجازات للوطن في ختام البطولة.

وأكد سالم الرميثي أن الفريق الحالي والمشارك في البحرين يمتلك خامات قوية وإمكانات هائلة، خاصة أن متوسط الأعمار بين 13 سنة إلى 25 سنة في فئة الإلكا، وقال: لدينا مجموعة من الشباب الأقوياء، والذين يمتلكون فرصة كبيرة من أجل الوصول بعيداً في وقت لاحق في بطولات الشراع الحديث والمنافسة على المستويات الأولمبية أيضاً، وبطولة البارح هي جزء من البرنامج التدريبي والتطويري لفريق أبوظبي للشراع الحديث.

وأضاف الرميثي: ننتظر أخباراً مفرحة من الأبطال مع ختام البطولة والعودة بالإنجازات للرياضة الإماراتية في إحدى أهم الرياضات الفردية المهمة للرياضة البحرية.

وشدد سالم الرميثي أن توقيت إقامة البطولة ملائم جداً خلال الفترة الحالية ولكل المنتخبات المشاركة، مشيراً إلى أن المستويات الفنية للمنافسة ستكون عالية وسيكون المردود الفني كبيراً أيضاً بوجود طموحات كافة المشاركين بالمنافسة على المراكز الأولى.

وتعتبر بطولة البارح الدولية من البطولات العريقة وبرصيد يمتد إلى 28 موسماً، لتكون إرثاً تاريخياً مهماً يحرص الاتحاد البحريني للرياضات البحرية على إعداداها بتحضيرات خاصة، وتجذب المشاركات القوية من مختلف الدول العربية، حيث يشارك حالياً نخبة من أفضل وأميز البحارة في المنافسة.