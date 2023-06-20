الأربعاء 21 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

بعثة «أبوظبي للشراع الحديث» إلى البحرين

بعثة «أبوظبي للشراع الحديث» إلى البحرين
21 يونيو 2023 00:37

أبوظبي (الاتحاد)

تغادر صباح اليوم، بعثة فريق أبوظبي للشراع الحديث إلى مملكة البحرين، للمشاركة في النسخة الـ29 من بطولة البارح الدولية للإبحار الشراعي، والتي تنطلق غداً، وتقام من 22 إلى 24 يونيو الجاري، بتنظيم الاتحاد البحريني للرياضات البحرية، ومشاركة 54 بحاراً من 7 دول عربية.
وتشهد البطولة منافسة كبيرة وقوية للنخبة الأفضل والبحارة من دول الإمارات، عمان، البحرين، قطر، الكويت، تونس والمغرب للمنافسة على أربع فئات للبطولة هي: إلكا 4، إلكا 6، إلكا 7 والأوبتيمست.
ويهدف أبطال فريق أبوظبي إلى المنافسة على فئات الأوبتيمست وإلكا 6 وإلكا 4 سيدات، وإلكا 6 رجال، وحصد المراكز الأولى والميداليات في هذه الفئات.
وتضم بعثة فريق أبوظبي، سيف الزعابي وخليفة أحمد الرميثي ومايد العلي ومدية النيادي في فئة الأوبتيمست، وضحى البشر وعثمان الحمادي ومحمد الحمادي وكاميليا القبيسي ومروة الحمادي وعبد الله الحمادي ومحمد المرزوقي وحمزة آل علي في فئات الإلكا.

أخبار ذات صلة
ضمن زيارتها للإمارات.. وزيرة بحرينية تلتقي رؤساء ونواب رؤساء المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة
المنامة يضع البحرين على طريق «السلة العالمية»

وتأتي مشاركة فريق أبوظبي للشراع الحديث كي تكون ضمن أجندة خاصة قامت أكاديمية أبوظبي للرياضات البحرية والتابعة لنادي أبوظبي للرياضات البحرية بوضعها خلال الصيف الحالي من أجل المشاركات الدولية المختلفة والمعسكرات الخاصة بالشراع الحديث.
من ناحيته، وجه سالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية، الشكر إلى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة النادي.
وأكد الرميثي أن بطولة البارح تأتي كي تصب في إطار تطوير قدرات البحارة والمتسابقين في صفوف الفريق، وأيضاً معرفة التطور في إمكاناتهم بعد موسم مهم قدموه على المستوى المحلي في بطولات النادي الداخلية وبطولة بطل الإمارات للشراع الحديث، وقال: نهدف من خلال المشاركة الحالية إلى الوقوف على قدرات وإمكانات البحارة، وأيضاً المنافسة على الميداليات والمراكز الأولى والعودة بالإنجازات للوطن في ختام البطولة.
وأكد سالم الرميثي أن الفريق الحالي والمشارك في البحرين يمتلك خامات قوية وإمكانات هائلة، خاصة أن متوسط الأعمار بين 13 سنة إلى 25 سنة في فئة الإلكا، وقال: لدينا مجموعة من الشباب الأقوياء، والذين يمتلكون فرصة كبيرة من أجل الوصول بعيداً في وقت لاحق في بطولات الشراع الحديث والمنافسة على المستويات الأولمبية أيضاً، وبطولة البارح هي جزء من البرنامج التدريبي والتطويري لفريق أبوظبي للشراع الحديث.
وأضاف الرميثي: ننتظر أخباراً مفرحة من الأبطال مع ختام البطولة والعودة بالإنجازات للرياضة الإماراتية في إحدى أهم الرياضات الفردية المهمة للرياضة البحرية.
وشدد سالم الرميثي أن توقيت إقامة البطولة ملائم جداً خلال الفترة الحالية ولكل المنتخبات المشاركة، مشيراً إلى أن المستويات الفنية للمنافسة ستكون عالية وسيكون المردود الفني كبيراً أيضاً بوجود طموحات كافة المشاركين بالمنافسة على المراكز الأولى.
وتعتبر بطولة البارح الدولية من البطولات العريقة وبرصيد يمتد إلى 28 موسماً، لتكون إرثاً تاريخياً مهماً يحرص الاتحاد البحريني للرياضات البحرية على إعداداها بتحضيرات خاصة، وتجذب المشاركات القوية من مختلف الدول العربية، حيث يشارك حالياً نخبة من أفضل وأميز البحارة في المنافسة.

البحرين
أبوظبي للشراع واليخوت
آخر الأخبار
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
الإمارات
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
12 يونيو 2023
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
الاقتصادي
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
12 يونيو 2023
«الفرسان» يستضيف الوحدات 15 أغسطس في «تمهيدي الأبطال»
الرياضي
«الفرسان» يستضيف الوحدات 15 أغسطس في «تمهيدي الأبطال»
اليوم 14:00
بلينكن
عربي ودولي
بلينكن: الولايات المتحدة ستقدم مساعدة اقتصادية جديدة لأوكرانيا
اليوم 13:58
أسامواه جيان نجم العين السابق يعتزل الكرة
الرياضي
أسامواه جيان نجم العين السابق يعتزل الكرة
اليوم 13:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©