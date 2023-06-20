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ثنائية لخيول الإمارات في افتتاح «رويال أسكوت»

ثنائية لخيول الإمارات في افتتاح «رويال أسكوت»
20 يونيو 2023 22:22

محمد حسن (دبي)
خطفت خيول الشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، الأضواء بثنائية خلال فعاليات اليوم الأول لمهرجان «رويال أسكوت» البريطاني 2023، الذي أقيم بمضمار أسكوت العريق بمشاركة نخبة خيول العالم.
وشهد فعاليات المهرجان العريق الملك تشارلز الثالث، للمرة الأولى بعد تتويجه ملكاً للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، حيث يعتبر المهرجان مناسبة اجتماعية كبيرة، كانت تحرص على حضوره الملكة الراحلة إليزابيث الثانية مع أفراد الأسرة المالكة.
واستهل ثنائية خيول الشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، الجواد «تريبل تايم»، عندما انتزع لقب الافتتاح في سباق «كوين آن ستيكس» للفئة الأولى لمسافة الميل، بإشراف كيفن ريان وقيادة نيل كالان، متفوقاً على المرشحين البارزين في السباق، مسجلاً فوزه في أول مشاركة له بسباق الفئة الأولى.
وتفوق «تريبل تايم» بفارق عنق عن «إنسبايرال» بإشراف جون جوسدن وقيادة فرانكي ديتوري التي جاءت بالمركز الثاني، فيما حل «مودرن جيمس» لجودلفين في المركز الرابع بقيادة وليام بيوك.
وأكمل الثنائية الرفيعة لخيول الشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، الجواد «رويال شامبيون» بإشراف روجر فاريان وقيادة جاك ميتشل، الذي خطف الفوز في سباق ولفرتون ستيكس «قوائم» لمسافة 2000 متر.
وأهدى «برادسل» بشعار فيكتورياس للسباقات العائدة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، مملكة البحرين لقب سباق كينجز ستاند ستيكس للفئة الأولى بإشراف ارتشي واتسون وقيادة هولي دويل، محققا فوزه الثاني بمهرجان رويال أسكوت بعد فوزه بلقب كوفنتري ستيكس العام الماضي.
وشهد اليوم الأول لمهرجان «رويال أسكوت» ثلاثية رائعة للفارس ريان مور، جاءت عبر «ريفر تايبر» الذي فاز بسباق كوفنتري ستيكس للفئة الثانية لمسافة 1200 متر.
وأضاف الفوز الثاني في سباق سان جيمس بالاس ستيكس للفئة الأولى عن طريق «بادينجتون» قبل ان يكمل الثلاثية بفوز سهل على صهوة «فاوبان» في الختام بسباق كوبر هورس هانديكاب لمسافة 2800 متر.
وأصبح ايدين اوبراين صاحب أعلى من الانتصارات في مهرجان رويال أسكوت، برصيد 83 فوزاً.

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