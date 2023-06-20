خلدون المبارك: «عقلية الفوز» سر نجاحات «السيتي»

أبوظبي (الاتحاد)

تحدث معالي خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، رئيس مجلس إدارة نادي مانشستر سيتي، عن كل ما يخص النادي خلال مقابلة مع قناة مانشستر سيتي، والتي تناول خلالها مواضيع من ضمنها أكاديمية السيتي لكرة القدم وفريق السيدات الأول، ومجموعة السيتي لكرة القدم والأندية التابعة لها.واكد معالي رئيس مجلس إدارة النادي في ما يخص الأكاديمية: «لدينا مجموعة صغيرة من اللاعبين في صفوف الفريق الأول، ولكننا أظهرنا من خلال الأكاديمية قدرتنا على إنتاج أفضل فريق في إنجلترا، أو حتى أفضل الفِرق في إنجلترا، باستمرار وعلى مدار الأعوام الخمسة أو الستة الماضية. المواهب حاضرة، لدينا لاعبون رائعون، وطاقم تدريب مميز قدم لاعبين مثل ريكو لويس، وكول بالمر والعديد من اللاعبين الآخرين، ولدينا بيب جوارديولا مدرب الفريق الأول، والذي يمنح المواهب الشابة الفرص، ويمتلك الجرأة والعقلية المنفتحة لضمهم إلى الفريق ومنحهم فرصة اللعب».

وتابع معاليه: «على سبيل المثال، عندما ننظر إلى ريكو لويس البالغ من العمر ثمانية عشر عامًا، فقد أتيحت له الفرصة واغتنمها وأنا سعيد جدًا من أجله، كما أنني سعيد بشكل أكبر بما حققته الأكاديمية، لأنها تبرز قدرتنا المتواصلة على إنتاج هذا النوع من المواهب، فيما نوفر لهم مسار تطوير نحو الفريق الأول، ليحصل اللاعبون الشباب على فرصة اللعب والمشاركة».

وتحدث معاليه عن نجوم الفريق خريجي الأكاديمية فقال: تخرج فيل فودين من صفوف الأكاديمية، وأصبح الآن أكثر اللاعبين تتويجًا بالألقاب، وقد يكون ذلك على مستوى كرة القدم الإنجليزية ككل للاعب في عمره. عملنا بحرص وتأن على دعم فيل للوصول إلى ما هو عليه اليوم، وسنجدد ذلك مع ريكو، وكول، وجميع اللاعبين الآخرين.

وردا على سؤال حول فرق الأكاديمية والكؤوس التي حققها، قال معاليه: «إنها عقلية الفوز، وهذه العقلية التي تراها في كل الفِرق التابعة للمجموعة».

ومضى معالي خلدون المبارك متحدثاً عن الاحترافية والمهنية في عمل الأكاديمية وربط ذلك بالإنجازات التي تحققت، فقال: «أعتقد بأن ذلك يعود إلى الاحترافية في العمل، ومستوى التطور العالي، والتخطيط المتأني. ننظر لأدق التفاصيل في أسلوب تطوير اللاعبين الشباب، وتحظى تلك الجهود بالاحترام والتقدير من قِبل كل من يعمل في هذا المجال، وهذا هو سبب استهدافنا اليوم».

وتابع معاليه متسائلاً: «لماذا أصبح لاعبو السيتي هدفًا لمستكشفي المواهب؟ طبعًا، لأنهم لاعبون جيدون، ولكن الأمر لا يقتصر على كونهم لاعبين جيدين، فمستكشفو المواهب يعلمون بأن لدينا فلسفة كروية، ومنظومة عمل، وأن لدينا سجلاً حافلاً في تخريج لاعبين مذهلين وموهوبين».

وحول فوز مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الإنجليزي الممتاز تحت 21 سنة، والدوري الإنجليزي تحت 18 سنة لثلاثة مواسم على التوالي قال معاليه: «الفوز بالثلاثية في ثلاث فئات من المنافسة في جميع مستويات المنافسة الاحترافية، أو غالبيتها ضمن النادي. إنه إثبات واضح، وشهادة بحق الأكاديمية وكوادرها. لدينا أكاديمية رائعة. نقدم الأداء الكروي الأفضل في إنجلترا، ونواصل ذلك بثبات يدًا بيد مع الفريق الأول».

وأشاد معالي خلدون المبارك بالمستوى المتميز لفريق السيدات بالنادي، وأثنى على التطور اللافت لكرة القدم النسائية فقال: «تطورت كرة القدم النسائية بسرعة لم أتوقعها. حصل التطور بسرعة كبيرة، لقد وصلت الكرة النسائية إلى قمة التطور، وهذا واقع ملموس، سواء من ناحية نمو قاعدة المشجعين الذي نراه في كل مباراة بحضورهن في المدرجات، أو من ناحية الأداء الكروي».

وتابع: «قدم فريق السيدات أداءً ثابتًا.. أعتقد بأننا سننظر إلى هذا الموسم كونه موسمًا إيجابيًا، بمعنى أننا قدمنا أداءً تنافسيًا حتى اللحظة الأخيرة، سنعود من جديد، وسندعم الفريق، لدينا مدير فني رائع، ومجموعة مميزة من اللاعبات، كما أننا نتمتع بالتزام المجموعة بدعم هذه الكوادر للاستمرار في النمو، ومواصلة التطوير والمنافسة والفوز، كما هو الحال مع جميع الفِرق في المجموعة».

منظومة رائعة

انتقل معالي خلدون خليفة المبارك في حديثه للرد على تجربة نادي نيويورك سيتي وحجم التوقعات التي وضعت للنادي، فقال: كانت هذه العملية طويلة ومتعبة، بناء استاد في مدينة نيويورك ليس بالأمر السهل، بل كان صعبباً جداً، من المهم أن يمتلك كل نادٍ استاداً خاصاً به، وهذا أمر معروف لدى كل الأندية.

وأضاف: «لقد بنينا منظومة رائعة ونادياً استثنائياً يتمتع بقاعدة جماهيرية رائعة في نيويورك، والآن سوف نوفر لهذا النادي استادًا رائعًا، يحتاج هذا النادي استادًا خاصاً به من شأنه أن يعود بالفائدة على مشجعيه ومجتمعه، سواء من ناحية توفير الوظائف، أو من خلال كونه موطنًا لهذا النادي الاستثنائي».

ثلاثية رائعة

تحدث معالي خلدون المبارك عن نادي ملبورن سيتي لكرة القدم وفوزه بالدوري الأسترالي لكرة القدم ثلاثة مواسم على التوالي، فقال: «فوز آخر لثلاث مرات على التوالي. وبالنظر إلى كونه جاء في بيئة تضع حدودًا للأجور، فإن قدرتنا على مواصلة النجاح تعد شهادة لأسلوب الإدارة والفلسفة المتبعة في مجموعة السيتي. هذا فريق رائع. هذا أمر واضح في أي منافسة تفوز بها ثلاث مرات على التوالي، بالطبع لم نحقق النجاح في النهائي الأسبوع الماضي، ولكن كما تعرف، هذا هو حال كرة القدم».

خطوة بخطوة

في محور آخر لحديث قناة مانشستر سيتي، تحدث معالي خلدون المبارك حول تطور مجموعة السيتي لكرة القدم، فقال معاليه: «النمو هو الأساس، نعمل لتحقيق النمو، ونتوقف لفترة قصيرة نقيّم فيها الأداء ونستعد للمرحلة التالية، ونتقدم خطوة بخطوة. لن نتوقف، وسنواصل العمل والاستثمار وإضافة القيمة وإسعاد كل المجتمعات وكل الأندية التابعة لنا في جميع أنحاء العالم، وكلنا طموح بمواصلة مسيرة النجاح في كل ناد وفريق ضمن المجموعة في كل أنحاء العالم. كانت مسيرة ممتعة على مدار 15 عاماً مضت، ولكنني أتطلع للمستقبل، والمرحلة الحالية والأعوام العشرة أو الخمسة عشر القادمة».