سابالينكا وريباكينا إلى «ثمن نهائي برلين»

برلين (أ ف ب)

بلغت البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة ثانية عالمياً والكازاخية إيلينا ريباكينا بطلة ويمبلدون، الدور ثمن النهائي لدورة برلين العشبية الإعدادية لثالثة البطولات الأربع الكبرى.

وتغلبت سابالينكا وريباكينا في مباراتيهما الأولى في الدورة على الروسيتين فيرا زفوناريفا 6-3 و6-2 وبولينا كوديرميتوفا 6-4 و6-2 توالياً.

ووصفت البيلاروسية، حاملة لقب بطولة أستراليا المفتوحة، والتي خسرت ست مباريات فقط هذا الموسم، منافستها الروسية المخضرمة البالغة 38 عاماً بالـ«أسطورة».

قالت عن المصنفة ثانية عالمياً سابقاً التي خاضت أول مباراة في برلين في العام 2003 «ربما يوماً ما سأكون أيضاً أسطورة هنا، عندما أخسر مباراة هنا وتُذكرونني بأني فزت أول مباراة لي هنا عندما كانت الفتاة منافستي المستقبلية تبلغ خمسة أعوام».

وتلعب سابالينكا تالياً مع الروسية الأخرى فيرونيكا كوديرميتوفا أو الصينية كينوين شينج.

أما ريباكينا، الثالثة عالمياً، وبعد فوزها في الشوط الأول، فتحتم عليها الانتظار ثلاث ساعات قبل العودة إلى المنافسات بعد أن أرجأت عاصفة المباريات في العاصمة الألمانية.

وتلعب الكازاخية مع الكرواتية دونا فيكيتش.

وكانت ريباكينا، وصيفة أستراليا المفتوحة، إحدى المرشحات للمنافسة على لقب رولان جاروس في وقت سابق من الشهر، ولكنها انسحبت بداعي المرض قبل مباراتها في الدور الثالث.

وتقام دورة برلين قبل أسبوعين من انطلاق بطولة ويمبلدون، حيث ستسعى ريباكينا إلى الدفاع عن لقبها.