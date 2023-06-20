أميركا بطل مونديال «سلة الكراسي» للمرة السابعة

رضا سليم (دبي)

حقق منتخب أميركا كأس العالم لكرة السلة على الكراسي المتحركة لأصحاب الهمم «دبي 2022» لفئة الرجال للمرة السابعة في تاريخه بعد فوزه على منتخب بريطانيا بفارق نقطة، بنتيجة 67-66 في المباراة النهائية التي أُقيمت بينهما بمركز دبي التجاري، وهو النهائي الرابع بين المنتخبين، كان أخرها في نسخة هامبورج الألمانية 2018، التي فاز فيها المنتخب البريطاني وحسم الأميركي اللقب للمرة الثالثة على حساب منافسه البريطاني في نهائي 1994 و2002، و2022 ليحتفظ بالرقم القياسي في الفوز بالبطولة برصيد 7 ألقاب، أعوام (1979 و1983 و1986 و1995 و1998 و2002).

واحتفظ منتخب هولندا بلقب بطولة السيدات في نسختها التاسعة للمرة الثانية على التوالي بعد الفوز على منتخب الصين بنتيجة 57-34، في المباراة النهائية التي جرت بينهما بقاعة مركز دبي التجاري، ودانت السيطرة لسيدات «الطواحين» على مدار أشواط المباراة بعد التقدم في الفترة الأولى 16- 5 ثم الثانية 15-12 وفي الفترة الثالثة 16-9، بينما جاءت نتيجة الفترة الرابعة والأخيرة 10-8، لتحسمها سيدات هولندا اللقب للمرة الثانية بعد نسخة 2018، والدخول في شراكة على صعيد ثاني أكثر المنتخبات تتويجاً ومعادلة رقم المنتخب الأميركي المتوج بلقب المونديال في النسختين الأولى والسادسة عامي 1990 و2010، متأخرين بفارق الثلاثة ألقاب عن الرقم القياسي المسجل باسم المنتخب الكندي الذي توج بلقب كأس العالم 5 مرات، أعوام 1994 و1998 و2002 و2006 و2014.

فيما أحرز منتخب إيران الميدالية البرونزية لفئة الرجال بعد الفوز على هولندا بنتيجة 72-54، في مباراة تحديد المركز الثالث، وفاز منتخب أميركا للسيدات الميدالية البرونزية بفوزه على ألمانيا بنتيجة 57-42 في مباراة تحديد المركز الثالث، وجاءت نتائج الأشواط (13-13، 22-7، 12-10، 10-12)

حضر المباراة النهائية والتتويج معالي حصة بوحميد، مديرة هيئة تنمية المجتمع بدبي، وسعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي وثاني جمعة بالرقاد رئيس اللجنة المنظمة للبطولة رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم ومحمد عبدالكريم جلفار نائب رئيس النادي، وماجد العصيمي مدير البطولة، رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، وأولف ميهرينس، رئيس الاتحاد الدولي لكرة السلة على الكراسي المتحركة وناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي وعدد كبير من الشخصيات الرياضية.

ووجه ثاني جمعة بالرقاد رئيس اللجنة المنظمة للبطولة الشكر إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم على رعايته، وحضور حفل الافتتاح وإلى كل فريق العمل على ما قدموه وقال: «نحتفل خلال هذه الأمسية الرائعة بختام البطولة التي استضافتها دبي، وكل لحظة في البطولة قد طبعت في ذاكرة المشاركين والمتابعين والمنظمين، فقد حملت منذ انطلاقتها كل معاني الترحيب والوفاء والتقدير».