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الرياضي

فتح باب التسجيل للبرنامج الصيفي «عطلتنا غير» في الشارقة

فتح باب التسجيل للبرنامج الصيفي «عطلتنا غير» في الشارقة
20 يونيو 2023 18:48

 
الشارقة (الاتحاد)

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فتح مجلس الشارقة الرياضي باب التسجيل والمشاركة في البرنامج الصيفي «عطلتنا غير» خلال الأسبوع الماضي والذي يستمر حتى 3 يوليو المقبل، وذلك انطلاقاً من مفهوم الرياضة المجتمعية وجعلها أسلوب حياة وفق هوية مؤسسية تضمن تميز المؤسسات والأندية الرياضية في الإمارة، وبمتابعة مستمرة من المجلس لتنفيذ توجهات الدولة من خلال تكريس هذا العام «عام الاستدامة»، تحت شعار «اليوم للغد».
يقام البرنامج خلال الفترة من 10 يوليو إلى 3 أغسطس 2023 بمشاركة 17 نادياً هي: الشارقة، الحمرية، البطائح، الذيد، المدام، مليحة، اتحاد كلباء، خورفكان، دبا الحصن، الشارقة للشطرنج للرجال، والشارقة للشطرنج للفتيات، الشارقة للصقارين، الشارقة للفروسية والسباق، الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، الشارقة الدولي للرياضات البحرية، الثقة وخورفكان للمعاقين، وتم اعتماد فئتين عمريتين الأولى من 7 إلى 12 سنة، والثانية من 13 إلى 17 سنة، مع استثناء ناديي الثقة وخورفكان للمعاقين لطبيعة منتسبيهم، حيث اجتمعت اللجنة المنظمة للبرنامج برئاسة ياسر عمر الدوخي مدير ادارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية بمقر المجلس مع ممثلي الأندية المشاركة، وبحضور كل من أحمد محمد السلمان، وخالد الجنيبي، وخالد محمد أحمد، وأسماء الحوسني، ومحمد صلاح منير. 
واعتمدت أربعة محاور لأنشطة البرنامج في أسابيعه الأربعة، وهي على التوالي: الاستدامة وهنا الشارقة والهوية الوطنية وأنا رياضي، ووافقت على استضافة نادي خورفكان لمسابقة الألعاب الإلكترونية، ونادي مليحة للمسابقة الثقافية.
وستقوم اللجنة المنظمة بالتعاون مع الأندية وممثليها لتنفيذ المقترحات التي من شأنها أن تحقق مزيداً من النجاح والتميز في نسخة هذا العام، الذي تتسم فعالياته وأنشطته بالتنوع لتلبي كل الهوايات والاهتمامات، وتتضمن محاضرات وندوات ودورات وورش تعليمية في التعليق الرياضي والتصوير والرسم، والألعاب الإلكترونية، بالإضافة إلى حلقات لتحفيظ القرآن الكريم والابتكار. كما سيخضع البرنامج لمتابعة دورية وتقييم نهائي من خلال معايير، تشمل الجانب الاستراتيجي والإداري والتنفيذي والإعلامي.

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