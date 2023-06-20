ماكلروي يقترب من لقب «السباق إلى دبي»



دبي (الاتحاد)

قطع الإيرلندي الشمالي روري ماكلروي خطوة جديدة نحو الاحتفاظ بلقب موسم جولة دي بي ورلد للجولف التي تقام تحت شعار «السباق إلى دبي»، بعدما حل وصيفاً لبطولات الولايات المتحدة الأميركية المفتوحة، إحدى البطولات الكبرى التي أقيمت في لوس أنجلوس بجوائز مالية تبلغ 20 مليون دولار.

منحت وصافة هذه البطولة ماكلروي 1,113 نقطة، ليرفع إجمالي رصيده هذا الموسم إلى 3,223 نقطة في صدارة الترتيب العالمي لـ «السباق إلى دبي»، بالشراكة مع رولكس وبدعم من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وهو الذي سبق أن حقق لقب أفضل لاعب في موسم جولة دي بي ورلد ورفع كأس «هاري فاردون» العريق أربع مرات في أعوام: 2012,2014,2015 و2022.

جاء ماكلروي وصيفاً في البطولة بعدما حقق 9 ضربات تحت المعدل، خلف الأميركي ويندهام كلارك برصيد 10 ضربات تحت المعدل، ليكسب ماكلروي جائزة مالية تزيد على 2 مليون دولار أميركي.

ويعتلي ماكلروي صدارة ترتيب «السباق إلى دبي» مع احتدام المنافسة من أجل التواجد ضمن القائمة الحصرية في البطولة الختامية للموسم في دبي، إذ يتأهل أفضل 50 لاعباً بحسب تصنيف الموسم لـ «السباق إلى دبي» إلى بطولة جولة دي بي ورلد، التي ستقام في نادي عقارات جميرا للجولف في دبي خلال الفترة من 16 إلى 19 نوفمبر المقبل، بجوائز مالية تبلغ 10 ملايين دولار أميركي.

واستفاد الإنجليزي تومي فليتوود من حلوله بالمركز الخامس في البطولة الأميركية، ليكسب 358 نقطة، ويرفع إجمالي رصيده هذا الموسم إلى 670 نقطة ليتقدم 52 خطوة ويصبح بالمركز 26 في ترتيب «السباق إلى دبي».

وتقدم الأميركي كولين ماريكاوا، الذي جمع بين لقبي بطولة جولة دي بي ورلد ولقب «السباق إلى دبي» في عام 2021، إلى قائمة أفضل 50 لاعباً هذا الموسم بهدف التأهل للبطولة الختامية في دبي، بعدما حل بالمركز 14 في البطولة الأميركية ليكسب 147 نقاط، رفع بها إجمالي رصيده هذا الموسم إلى 499 نقطة، وتقدم 24 خطوة ليصبح بالمركز 44 في ترتيب «السباق إلى دبي».

وسبق أن انطلق الموسم الحالي لجولة دي بي ورلد من دولة الإمارات مع إقامة أربع بطولات في الإمارات مطلع العام الجاري، وهي بطولات «هيرو كاب» في نادي أبوظبي للجولف، وبطولة أبوظبي إتش إس بي سي للجولف في نادي ياس لينكس، وبطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك في نادي الإمارات للجولف، وبطولة رأس الخيمة في نادي الحمرا للجولف.