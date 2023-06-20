أبوظبي (الاتحاد)

تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، أعلنت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، عن فتح باب الترشح لجائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة في نسختها السابعة، وتحظى الجائزة بدعم واهتمام الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة ناديي أبوظبي والعين للسيدات.

وعُقد المؤتمر الصحفي للكشف عن تفاصيل الجائزة، بفندق إرث بأبوظبي، للكشف عن تفاصيل النسخة السابعة من الجائزة، بحضور عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، والدكتورة أمنيات الهاجري نائب رئيس مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، والدكتورة سعاد السويدي ممثلة ديوان الرئاسة، ومريم المنصوري ممثلة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية.

‎ويقام حفل إعلان الجوائز في الخامس عشر من نوفمبر المقبل، ويفتح باب الترشيح اعتباراً من اليوم 20 يونيو الجاري، ويستمر حتى 31 أغسطس المقبل.

‎وتشتمل الجائزة التي يبلغ إجمالي جوائزها 1.8 مليون درهم، على 11 فئة للمستويين الفردي والجماعي، حيث تشتمل جوائز المستوى الفردي على فئة أفضل رياضية عربية، أفضل رياضية إماراتية، أفضل رياضية ناشئة، أفضل رياضية بارالمبية، أفضل مدرب/مدربة، أفضل إعلامية رياضية، وتم استحداث فئة جديدة في النسخة السابعة وهي جائزة أفضل أم رياضية.

‎أما على مستوى الاتحادات والمؤسسات الرياضية، فتشتمل الجائزة على فئة أفضل برنامج لتنمية الناشئات، أفضل فريق، أفضل مبادرة إبداعية رياضية. وتمنح الأكاديمية جائزة خاصة لتكريم شخصية العام الرياضية العربية، وهي جائزة تمنح من قبل لجنة التحكيم لتكريم شخصية عربية على أدائها المتميز وإسهاماتها في مجال الرياضة النسائية.

وقال عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: «تهدف الجائزة إلى استمرار دعم توجيهات تمكين المرأة وتسليط الضوء على منجزاتها في القطاع الرياضي، وهو الهدف الذي يحظى بدعم سخي ورعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، الذي كان له الأثر البالغ في نهضة وتقدم رياضة المرأة في الإمارات والوطن العربي».

أضاف: نؤكد على أهمية الجائزة ودورها في إثراء الحركة الرياضية النسائية المحلية والعربية، إلى جانب الدور المهم والبارز الذي تلعبه في تحفيز الفتاة الإماراتية لتحقيق المزيد من الإنجازات في الاستحقاقات الرياضية الدولية، وهو الدور الذي يقف مجلس أبوظبي الرياضي خلفه داعماً وفق توجيهات سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، وتحقيقاً لرؤية الدولة في بناء مجتمع رياضي وصحي، تنتهج الأكاديمية هذا الدور من خلال المشاركات المجتمعية والبحث والتعليم، وكذلك إعداد الفرق الرياضية وتنظيم الأحداث والبطولات وتعزيز القدرات لتحقيق أهداف وتوجيهات القيادة الرشيدة.

‎وقال: أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان رئيسة الأكاديمية، التي تقدم كل الاهتمام من أجل استمرار التقدم والتميز في مسيرة رياضة المرأة، وكذلك دورها الكبير في إطلاق الجائزة التي تصل إلى دورتها السابعة، لتستمر منصة لكل صاحبة إنجاز وإرادة ومبدعة في المحافل الرياضية المختلفة على الصعيدين المحلي والعربي.

من جانبها، قالت الدكتورة أمنيات الهاجري، نائب رئيس مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية: يسعدنا الإعلان عن موعد انطلاق الجائزة التي تقام تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، «أم الإمارات».

‎وأضافت: «في كل عام، تسعى الأكاديمية من خلال الجائزة المرموقة التي تمثل امتداداً لتدفق نهر العطاء والخير التي تقوده «أم الإمارات» إلى تسليط الضوء على الرياضة النسائية، وتجارب النساء الملهمات في القطاع الرياضي، بمشاركة نخبة من أبرز الشخصيات في عالم الرياضة المحلية والعربية، تأكيداً منها على ترسيخ دورها في تمكين المرأة، وتعزيز دورها في القطاعات كافة، ومن ضمنها القطاع الرياضي».

وثمنت الهاجري دعم الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك، رئيسة ناديي أبوظبي والعين للسيدات، من أجل استمرار التقدم والتميز في مسيرة رياضة المرأة، ووقوفها خلف هدف تمكين المرأة، ودعم المبدعات في المجال الرياضي لتحقيق أهدافهن، والمشاركة في خدمة الوطن. ووجهت الهاجري الشكر والتقدير لرعاة وشركاء الجائزة للاستمرار في دعم رياضة المرأة النسائية بشكل عام، ودعم جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة بشكل خاص.

بدورها، قالت الدكتورة سعاد السويدي، ممثلة ديوان الرئاسة: «الجائزة تجسد اهتمام القيادة الرشيدة بتمكين المرأة الإماراتية والعربية، وتنمية مهاراتها الرياضية، وتوفير البيئة الداعمة لها لتحقيق التميز والإبداع الرياضي».

أضافت:«لقد مثلت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية نقطة تحول بارزة في مسيرة رياضة المرأة، وترجم إطلاقها الرؤية الرائدة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» لتعزيز مكانة المرأة في القطاع الرياضي، والحرص على توفير بيئة صحية تسهم في تطوير مواهبها وقدراتها في هذا المجال الحيوي».

دعم الطاقات المبدعة

قالت مريم المنصوري، ممثلة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية:«نفتخر بقيمة ومكانة الجائزة ودورها الريادي في دعم الطاقات المبدعة والمرأة المؤثرة في عالم الرياضة، والسعي لتحفيزهن من أجل الاستمرار بروح التفاني والإصرار على بلوغ منصات التتويج في ميادين التنافس الرياضي بشتى المحافل القارية والدولية».

‎أضافت:«الجائزة بكل فئاتها تعتبر منصة ملهمة ومتجددة للمتفوقات وصاحبات الإبداع والتميز الرياضي، وتشهد النسخة السابعة زيادة في إجمالي الجوائز المالية عن نسخة العام الماضي، مما يؤكد على تميز الجائزة التي باتت تحظى باهتمام كبير على مستوى المنطقة العربية».

موقع الترشح

تستقبل الجائزة طلبات الترشح إلكترونياً عبر الموقع الرسمي للجائزة www.fbmwomensportsaward.ae

الأولى من نوعها

تعد الجائزة الأولى من نوعها في المنطقة، وإحدى أكثر الجوائز تميزاً التي تستقطب أنظار الوسط الرياضي العربي، وتهدف إلى تمكين المرأة وتسليط الضوء على إنجازاتها في القطاع الرياضي على مدار عام كامل، إضافة إلى السعي لتحسين المشاركة وتعزيز التنافسية والتميز في الرياضات النسائية، وخلق بيئة محفزة وداعمة للمرأة الرياضية للارتقاء بها لمستويات متقدمة.

‎فئات الجائزة – المستوى الفردي

‎ أفضل رياضية عربية وجائزتها 500 ألف درهم

‎أفضل رياضية إماراتية وجائزتها 300 ألف درهم

‎أفضل رياضية ناشئة وجائزتها 100 ألف درهم

أفضل رياضية بارالمبية وجائزتها 100 ألف درهم

أفضل مدرب/مدربة وجائزتها 100 ألف درهم

‎أفضل إعلامية رياضية وجائزتها 100 ألف درهم

‎أفضل أم رياضية وجائزتها 100 ألف درهم

فئات الجائزة – الاتحادات والمؤسسات الرياضية

‎أفضل برنامج لتنمية الناشئات وجائزتها 100 ألف درهم

أفضل فريق وجائزتها 300 ألف درهم

‎أفضل مبادرة إبداعية رياضية وجائزتها 100 ألف درهم