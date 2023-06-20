أبوظبي تستضيف بطولة العالم للسبارتن 8 ديسمبر

أبوظبي (الاتحاد)

بتنظيم من مجلس أبوظبي الرياضي، تستضيف إمارة أبوظبي بطولة العالم للسبارتن للمرة الثالثة، خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر2023، حيث تُقام فعالياتها في صحراء الوثبة للعام الثاني على التوالي، وستجمع البطولة نُخبةً من الرياضيين من شتَّى أنحاء العالم، ما يؤكِّد مكانة أبوظبي وجهةً عالميةً للفعاليات الرياضية.

وكانت نسخة عام 2021، التي أُقيمت للمرة الأولى خارج الولايات المتحدة الأميركية، في منطقة الشرق الأوسط، قد حقَّقت نجاحات كبيرة، بمشاركة أكثر من 4500 متسابق ومتسابقة، من أكثر من 50 دولة من مختلف أنحاء العالم، إذ نُظِّمت فعالياتها في صحراء ليوا (تل مرعب)، بمنطقة الظفرة. أمَّا نسخة عام 2022، فقد أُقيمت في صحراء الوثبة، واستقطبت أكثر من 5000 متسابق ومتسابقة، من 75 دولة.

وقد خصَّصت الجهة المنظمة للبطولة يوم 8 ديسمبر المقبل لاستقبال المشاركين، استعداداً لانطلاق المنافسات في اليوم التالي، وسيتنافس المتأهلون على لقب بطولة العالم للرجال (فردي)، وبطولة العالم للسيدات (فردي) يوم 9 ديسمبر، فيما ستُقام بطولة العالم للفِرَق يوم 10 ديسمبر.

وقالَ عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: «نحن سعداء بالإعلان، مجدَّداً، عن موعد استضافة بطولة العالم للسبارتن للمرة الثالثة في أبوظبي، والثانية على التوالي في صحراء الوثبة، بعد النجاحات الكبيرة التي حقَّقتها النسختان الأولى والثانية، من خلال الأعداد الكبيرة من المشاركين، في جميع السباقات للمحترفين والهواة على حدٍّ سواء».

وأشارَ العواني إلى أنّ رياضة التحمُّل وتخطّي الحواجز، التي يوفِّرها مجتمع سبارتن، تأتي في إطار دعم أسلوب ونمط حياة صحي، ما يعكس رسالة مجلس أبوظبي الرياضي، من خلال استضافته وتنظيمه ودعمه مثلَ هذه الفعاليات العالمية والمجتمعية، تعزيزاً لمؤشر جودة الحياة، ولجعل الرياضة أسلوباً للحياة في المجتمع.

ومن جانبه، قالَ جو دي سينا، المؤسِّس والرئيس التنفيذي لسبارتن العالمية: «نحن متحمِّسون للعودة مجدَّداً إلى أبوظبي التي استضافت نسختين مبهرتين، وتجربتين استثنائيتين لمجتمع سبارتن».

وأعربَ سينا عن سعادته بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، مُشيراً إلى أنَّ مسارات العقبات والحواجز على اختلافها، تزيِّنها الطبيعة الصحراوية ومناظر الكثبان الرملية الجميلة في صحراء الوثبة، ما يرفع مستوى التحدّي والإصرار لدى المشاركين من أجل الوصول إلى خط النهاية.

يُذكَر أنَّ سيرجي بيريليجن، وليندسي ويبستر كانا قد تُوِّجا بلقب بطولة العالم للسبارتن أبوظبي لعام 2022 لفئتَي النخبة للرجال والسيدات على التوالي، فيما فاز بلقب الفِرَق فريق «أميركان ماسيلز» المكوَّن من كريس روجلوسكي، ورايلان شاديج، وفيجاي جونز.