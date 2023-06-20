16 فريقاً في «نخبة دبي» للطائرة الشاطئية

دبي (الاتحاد)

تستعد «الجولة العالمية لمحترفي الكرة الطائرة الشاطئية» للعودة مجدداً إلى شواطئ دبي، خلال شهر نوفمبر المقبل بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وتحت مسمى «نخبة دبي الـ 16»، حيث يشارك في البطولة المقبلة أفضل 16 فريقاً من حيث التصنيف، وذلك لمواصلة تقديم أقوى وأجمل العروض لهذه الرياضة في دبي ونشر ممارستها في المنطقة، وكذلك تعزيز مكانة دبي بين الوجهات العالمية التي تستضيف الجولة العالمية لمحترفي الكرة الطائرة للرجال والسيدات.

وسيكون ملعب البطولة في «كايت بيتش» خلال الفترة من 1 الى 5 نوفمبر المقبل مسرحاً لأجمل وأقوى المباريات والعروض الترفيهية المصاحبة بعد النجاح الكبير الذي حققته استضافة دبي لجولتين من البطولة خلال الفترة من 22 إلى 30 أكتوبر 2022 بمشاركة 96 فريقاً من 25 دولة الذين قدّموا عروضاً قوية وأمتعوا الجمهور الكبير بفنون اللعبة، وكذلك بالفعاليات المصاحبة ومن بين دروس ومحاضرات تدريبية قدمها أهم النجوم والمدربين العالميين في هذه الرياضة.

وقال سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي: «يستمتع الجمهور الكبير في دبي من مختلف الجنسيات بمتابعة وحضور منافسات البطولات الرياضية عموماً وبطولات الرياضات الشاطئية خصوصا، فلدينا أجمل الشواطئ التي يزورها الآلاف من أفراد المجتمع يوميا من أكثر من 200 جنسية الذين يستمعون بالحياة ويعشقون الرياضة، ولدينا الخبرات التنظيمية الكبيرة التي ترفع شعار الجودة في العمل، وهو الأمر الذي يشجّع الاتحادات الرياضية الدولية والمنظمين للفعاليات الرياضية العالمية بالحضور إلى دبي وتنظيم أقوى البطولات فيها مع ضمان النجاح وتعزيز قيمة الحدث».

وأضاف: «نحن سعداء باستمرار التعاون مع الجولة العالمية لمحترفي الكرة الطائرة الشاطئية لتنظيم نسخة جديدة من الحدث الذي نعمل معاً من أجل استمراريته وتواجده الدائم ضمن قائمة الفعاليات والبطولات، التي يتم تنظيمها في دبي سنوياً».

وتعمل شركة الطائرة العالمية بالتنسيق وضمن مظلة الاتحاد الدولي لكرة الطائرة بهدف نشر رياضة كرة الطائرة الشاطئية وتنظيم بطولاتها في مختلف القارات، كما تهدف إلى دفع النمو والابتكار والاستثمار في الكرة الطائرة في جميع أنحاء العالم، وإنشاء نظام بيئي متكامل يربط بين المشجعين والرياضيين والشركاء من الشركات معاً، من خلال الأحداث الرقمية والفعاليات الحية، وهي الجهة المسؤولة عن التشغيل التجاري للأحداث الدولية الرئيسية للكرة الطائرة وكرة الطائرة الشاطئية، بما في ذلك: بطولة العالم، ودوري الأمم للكرة الطائرة، والتصفيات الأولمبية، وجولة الشاطئ للمحترفين.