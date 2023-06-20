الأربعاء 21 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

مجلس إدارة الوحدة يثمن ثقة ودعم ذياب بن زايد

مجلس إدارة الوحدة يثمن ثقة ودعم ذياب بن زايد
20 يونيو 2023 15:45

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«كُن نجم المستقبل» في مدرسة الوحدة
أندية المحترفين تبدأ مرحلة التغيير بـ «شكراً»!

ثمن مجلس إدارة نادي الوحدة الرياضي الثقافي، خلال اجتماعه الأول بعد إعادة تشكيله، ثقة سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان رئيس نادي الوحدة الرياضي الثقافي، مؤكداً أن دعم سموه اللا محدود يمثل دافعاً كبيراً لمواصلة العمل من أجل تحقيق البطولات والإنجازات بما يليق باسم ومكانة النادي.
وعقد مجلس الإدارة اجتماعه في مقر النادي، برئاسة علي سعيد خميس المزروعي، وحضور كل من، حمد علي سيف الضبع الدرمكي نائب رئيس مجلس الإدارة، راشد علي حمد الزعابي عضو مجلس الإدارة، خالد راشد سعيد الهنائي العضو المنتدب للنادي، والأعضاء فارس مكتوم المزروعي، سعيد مبارك محمد البلوشي، عامر حسين عامر الصيعري، والدكتور عصام محمد علي مستشار مجلس إدارة النادي.
وتم خلال الاجتماع طرح خطة عمل الإدارة والاستراتيجية التي سيتبعها المجلس، كما تم مناقشة العديد من الملفات والتحضيرات لمنافسات الموسم المقبل في كافة الألعاب تحقيقاً للتطلعات المنشودة.
واستعرض الاجتماع الأول التقرير المالي للنادي، وناقش الموازنات المعتمدة وخطط الشركات للتوسع في مشاريعها الاستثمارية والرياضية.
وأعرب علي سعيد خميس المزروعي، في ختام الاجتماع، عن شكره وتقديره لأعضاء مجالس الإدارات بالنادي، متمنياً لهم التوفق والنجاح، ونوه على أهمية المرحلة المقبلة وما تتطلبه من جهود حثيثة للحفاظ على المكتسبات وتلبيه متطلبات النجاح

الوحدة
ذياب بن زايد
علي سعيد المزروعي
آخر الأخبار
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
الإمارات
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
12 يونيو 2023
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
الاقتصادي
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
12 يونيو 2023
«الفرسان» يستضيف الوحدات 15 أغسطس في «تمهيدي الأبطال»
الرياضي
«الفرسان» يستضيف الوحدات 15 أغسطس في «تمهيدي الأبطال»
اليوم 14:00
بلينكن
عربي ودولي
بلينكن: الولايات المتحدة ستقدم مساعدة اقتصادية جديدة لأوكرانيا
اليوم 13:58
أسامواه جيان نجم العين السابق يعتزل الكرة
الرياضي
أسامواه جيان نجم العين السابق يعتزل الكرة
اليوم 13:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©