مجلس إدارة الوحدة يثمن ثقة ودعم ذياب بن زايد

أبوظبي (الاتحاد)

ثمن مجلس إدارة نادي الوحدة الرياضي الثقافي، خلال اجتماعه الأول بعد إعادة تشكيله، ثقة سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان رئيس نادي الوحدة الرياضي الثقافي، مؤكداً أن دعم سموه اللا محدود يمثل دافعاً كبيراً لمواصلة العمل من أجل تحقيق البطولات والإنجازات بما يليق باسم ومكانة النادي.

وعقد مجلس الإدارة اجتماعه في مقر النادي، برئاسة علي سعيد خميس المزروعي، وحضور كل من، حمد علي سيف الضبع الدرمكي نائب رئيس مجلس الإدارة، راشد علي حمد الزعابي عضو مجلس الإدارة، خالد راشد سعيد الهنائي العضو المنتدب للنادي، والأعضاء فارس مكتوم المزروعي، سعيد مبارك محمد البلوشي، عامر حسين عامر الصيعري، والدكتور عصام محمد علي مستشار مجلس إدارة النادي.

وتم خلال الاجتماع طرح خطة عمل الإدارة والاستراتيجية التي سيتبعها المجلس، كما تم مناقشة العديد من الملفات والتحضيرات لمنافسات الموسم المقبل في كافة الألعاب تحقيقاً للتطلعات المنشودة.

واستعرض الاجتماع الأول التقرير المالي للنادي، وناقش الموازنات المعتمدة وخطط الشركات للتوسع في مشاريعها الاستثمارية والرياضية.

وأعرب علي سعيد خميس المزروعي، في ختام الاجتماع، عن شكره وتقديره لأعضاء مجالس الإدارات بالنادي، متمنياً لهم التوفق والنجاح، ونوه على أهمية المرحلة المقبلة وما تتطلبه من جهود حثيثة للحفاظ على المكتسبات وتلبيه متطلبات النجاح