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الرياضي

مدرب رحلة الصعود «القياسية» ينضم لطاقم «الفرسان»

مدرب رحلة الصعود «القياسية» ينضم لطاقم «الفرسان»
20 يونيو 2023 17:30

مراد المصري (دبي)
سيكون الصربي ألكسندر روجيتش المدرب المساعد لمواطنه ماركو نيكوليتش مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي شباب الأهلي خلال الموسم المقبل، بعدما اختار الرحيل عن صفوف ليجيا وارسو البولندي من أجل خوض هذه المهمة مع «الفرسان».
ويعتبر روجيتش من المدربين الذين شقوا طريقهم بشكل سريع في المجال التدريبي في صربيا، وهو الذي استعان به رادومير أنتينش ليكون مساعده في منتخب صربيا الأول عام 2008، عندما كان راجيتش بعمر 26 عاماً فقط، وبعدما بعامين تواجد معه في نهائيات كأس العالم في جنوب أفريقيا، حيث كان أصغر مدرب أو مساعد مدرب بين كافة أطقم المنتخبات المشاركة بعمر 28 عاماً.
ومر روجيتش صاحب الـ 41 بالعديد من المحطات خلال مسيرة صعوده السريعة، وسيكون شباب الأهلي المهمة رقم 15 داخل وخارج صربياً، والتي شهدت توليه مسؤولية تدريب منتخبات الشباب في بلاده، إلى كونه المدرب الأول لفرق صربية وأستونية، إلى جانب العمل كمساعد مدرب مع منتخب غانا في نهائيات أمم أفريقيا عام 2012، وبارتيزان بلجراد الصربي، ثم منتخب صربياً مرة أخرى مع المدرب الهولندي ديك أدفوكات في عام 2014، وصولاً إلى عمله في الموسم الماضي مع مساعداً للمدرب في ليجيا وارسو البولندي في الموسم الماضي، حيث سيحصل النادي البولندي على تعويض مالي رمزي من شباب الأهلي، بحسب وسائل الإعلام هناك.
وسبق أن تولى روجيتش مهمة العمل كمحاضر في المركز التعليمي التابع لاتحاد الكرة الصربي، في برنامج الحصول على الرخصة الأوروبية A، حيث كان متخصصاً في مجال المواقف القياسية في الإعداد التكتيكي الشامل للاعبي كرة القدم.
روجيتش، حاصل على شهادة الرياضة والتربية البدنية من جامعة بلجراد الصربية، وكان أصغر مدرب لفئات الناشين بعمر 21 عاماً في ناديي بيوجراد ثم أف كيه راد الصربيان بين عامي 2003 و2007.

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