«الملك» يعسكر في النمسا 25 يوماً تحضيراً للموسم الجديد

علي معالي (دبي)

استقر الروماني كوزمين أولاريو مدرب فريق الشارقة على مكان وموعد المعسكر الخارجي استعداداً للموسم الكروي الجديد، حيث تم اختيار النمسا مكاناً للمعسكر، مثلما كان الحال في الموسم الماضي، لكن مكان الإقامة سيكون مختلفاً هذه المرة، وسوف يكون تجمع «الملك» يوم الثالث من الشهر المقبل، وتم الاستقرار على أن يكون السفر أحد أيام 8 أو 9 أو 10 يوليو المقبل، حتى يتم الاستقرار على كافة العناصر من اللاعبين الذين سيتواجدون في هذه الفترة.

تصل مدة المعسكر الخارجي 25 يوماً، يلعب خلالها الفريق عدداً من المباريات متدرجة المستوى، وهناك محاولات مكثفة بأن تكون كل عناصر «الملك» من اللاعبين الأجانب مكتملة، خاصة وأن العدد الأكبر من الأجانب ذات عقود مستمرة، وتشير المعلومات أن هناك نية في تغيير بعض اللاعبين الأجانب وهو ما سيتم حسمه خلال الفترة القصيرة المقبلة.

وقد استغنى الشارقة بالفعل عن خدمات البرازيلي الشاب جوستافو أليكس مدافع الفريق، والذي انتقل إلى صفوف نادي النصر، وكانت هناك محاولات مكثفة من إدارة شركة الكرة بالنادي برئاسة عبدالله العجلة لإقناع اللاعب بالبقاء، لكنه غالى في المقابل المادي، مما جعل النادي ينظر إلى مصلحته في النهاية.

وعادت الطيور المهاجرة إلى «البيت الملكي»، بعد انتهاء فترة إعارتها، ومنها سيف راشد ولكن لم يتم بعد اتخاذ القرار النهائي بشأنهم، سواء بالعودة للفريق أو فتح باب الإعارة لهم مجدداً، وسوف يتوقف ذلك على عدة اعتبارات منها مدى حاجة الفريق، والنظر إلى ما قدموه خلال فترة الإعارة.

من جهة أخرى لم يتلق النادي أي إخطار بشأن الفريق الآسيوي الذي سيلتقيه في الملحق المؤهل لدوري أبطال آسيا في النسخة المقبلة، حيث تم تداول أن «الملك» سيلتقي فريق باشوندارا كينجز من بنجلاديش، ولكن حتى الآن ليست هناك أية تفاصيل عن الفريق المرتقب، ولكن ما تم التأكيد عليه أن الشارقة سيلعب المباراة المقبلة على ملعبه بالشارقة يوم 15 أغسطس المقبل من لقاء واحد فقط، وفي حال تحقيقه الفوز ستكون مباراته التالية خارج ملعبه يوم 22 من نفس الشهر.

وكان فريق الشارقة قد حقق رباعية تاريخية في مدة 218 يوماً بالفوز بأربعة ألقاب، وهو ما يحدث للمرة الأولى بالتتويج بلقب كأس رئيس الدولة مرتين، وكأس السوبر، ثم ختمها بكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، والبطولة الوحيدة التي ابتعدت عن الفريق هي دوري أدنوك للمحترفين، وهو اللقب الذي يخطط له كوزمين في الموسم الجديد، إضافة إلى التواجد في المعترك القاري الآسيوي بقوة هذه المرة في ظل توفر عناصر متميزة من اللاعبين المحليين والأجانب.