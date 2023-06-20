«رياضات الدفاع عن النفس» يحتفي بأصحاب الإنجازات

الشارقة (الاتحاد)

كرم نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس في حفل أقيم في جامعة الشارقة، أصحاب الإنجازات الرياضية 2022-2023، بحضور الشيخ طارق بن فيصل القاسمي وأحمد عبد الرحمن العويس رئيس مجلس إدارة النادي وأحمد سعيد الجروان نائب رئيس النادي وأعضائه وعدد من القيادات الرياضية وأولياء الأمور واللاعبين والمدربين وممثلي وسائل الإعلام.

وثمن رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، في كلمته خلال الحفل، الدعم الكبير من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ورعايتة الكريمة التي قادت النادي إلى تحقيق عدد كبير من الإنجازات، مقدماً شكره إلى مجلس الشارقة الرياضي والقيادة العامة لشرطة الشارقة والشركاء الاستراتيجيين وأولياء الأمور تقديراً لدورهم المحوري في التنمية الكبيرة في صفوف النادي، ومنها دعم المنتخبات الوطنية بالمواهب المواطنة، وتعزيز الروح الرياضية، مما جعله في واجهة الأندية التخصصية على مستوى العالم.

وأكد أن العمل وفقاً للمواصفات العالمية للجودة والعمل بالاستدامة واستشراف المستقبل وتطوير الخطط الفنية ساهم في النقلة النوعية التي شهدها النادي.

وأشاد العويس بفوز فريق الجو جيتسو بالمركز الأول ونيل درع بطولة أبوظبي الدولية لمحترفي الجو جيتسو - جولة دبي ووصفه، بالإضافة المهمة لإنجازات النادي في الكاراتيه والجودو والتايكواندو، مثمناً الآثار المهمة للتخطيط الاستراتيجي والعمل بمعايير الجودة، داعياً إلى مواصلة تعزيز العمل الإعلامي الهادف والثقافة الرياضية لدوره في تطوير المردود الفني والإداري للاعبين.

وأثنى على المشاركة الفاعلة في المبادرات التي ينظمها مجلس الشارقة الرياضي، والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة وشرطة الشارقة، وإدارة مراكز الطفل التابعة لمؤسسة ربع قرن ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، للمساهمة بتعزيز تميز الإمارة الباسمة.

وشهد الحفل تكريم شركاء النادي الإستراتيجيين ووسائل الإعلام في الدولة واللاعبين والمدربين ونخبة من أولياء الأمور وموظفي النادي.