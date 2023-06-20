الأربعاء 21 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«كونتافيت 27» تعتزل بعد ويمبلدون!

«كونتافيت 27» تعتزل بعد ويمبلدون!
20 يونيو 2023 13:15

لندن (رويترز)
قالت الإستونية أنيت كونتافيت، التي بلغت أعلى مستوى في مسيرتها باحتلال المركز الثاني عالمياً العام الماضي، إنها ستعتزل وعمرها 27 عاماً بسبب إصابة في الظهر وستشارك في بطولة ويمبلدون للتنس الشهر المقبل.
وقلصت كونتافيت موسمها عام 2022 في أكتوبر الماضي، وحصلت على استراحة لمدة شهرين آخرين في فبراير الماضي للتركيز على هذه الإصابة.
وكتبت على حسابها في تطبيق «إنستجرام» اليوم: «بعد زيارات واستشارات عديدة للطبيب مع فريقي الطبي، أبلغوني بأنني أعاني من مشكلة أسفل الظهر، هذا لا يسمح بالتدريب على نطاق واسع أو المنافسة المستمرة. لذلك من المستحيل الاستمرار في المستوى الأعلى في مثل هذا المجال شديد التنافسية».
وأضافت لاعبة إستونيا: «جاهزة لمواجهة تحديات جديدة بعد جهودي الأخيرة كلاعبة محترفة، للاستمتاع باللعبة والمنافسة بأقصى ما أستطيع في ويمبلدون».
وخرجت كونتافيت، المصنفة 79 عالمياً حالياً، من الدور الثاني في بطولة أستراليا المفتوحة ولم تلعب منذ هزيمتها في الدور الأول ببطولة فرنسا المفتوحة في مايو الماضي.
وكان التأهل لدور الثمانية في ملبورن بارك عام 2020 أفضل نتيجة لها في البطولات الأربع الكبرى حتى الآن.
وفازت كونتافيت بأربعة ألقاب ووصلت إلى نهائي البطولة الختامية لموسم تنس السيدات عام 2021، واحتلت المركز الثاني عالمياً في سبتمبر الماضي في بطولة أميركا المفتوحة، حيث خسرت أمام سيرينا وليامز في الدور الثاني.

أخبار ذات صلة
سابالينكا وريباكينا إلى «ثمن نهائي برلين»
«تنس الإمارات» يستكشف اللاعبات المميزات
التنس
بطولة ويمبلدون
آخر الأخبار
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
الإمارات
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
12 يونيو 2023
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
الاقتصادي
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
12 يونيو 2023
«الفرسان» يستضيف الوحدات 15 أغسطس في «تمهيدي الأبطال»
الرياضي
«الفرسان» يستضيف الوحدات 15 أغسطس في «تمهيدي الأبطال»
اليوم 14:00
بلينكن
عربي ودولي
بلينكن: الولايات المتحدة ستقدم مساعدة اقتصادية جديدة لأوكرانيا
اليوم 13:58
أسامواه جيان نجم العين السابق يعتزل الكرة
الرياضي
أسامواه جيان نجم العين السابق يعتزل الكرة
اليوم 13:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©