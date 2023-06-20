«كونتافيت 27» تعتزل بعد ويمبلدون!

لندن (رويترز)

قالت الإستونية أنيت كونتافيت، التي بلغت أعلى مستوى في مسيرتها باحتلال المركز الثاني عالمياً العام الماضي، إنها ستعتزل وعمرها 27 عاماً بسبب إصابة في الظهر وستشارك في بطولة ويمبلدون للتنس الشهر المقبل.

وقلصت كونتافيت موسمها عام 2022 في أكتوبر الماضي، وحصلت على استراحة لمدة شهرين آخرين في فبراير الماضي للتركيز على هذه الإصابة.

وكتبت على حسابها في تطبيق «إنستجرام» اليوم: «بعد زيارات واستشارات عديدة للطبيب مع فريقي الطبي، أبلغوني بأنني أعاني من مشكلة أسفل الظهر، هذا لا يسمح بالتدريب على نطاق واسع أو المنافسة المستمرة. لذلك من المستحيل الاستمرار في المستوى الأعلى في مثل هذا المجال شديد التنافسية».

وأضافت لاعبة إستونيا: «جاهزة لمواجهة تحديات جديدة بعد جهودي الأخيرة كلاعبة محترفة، للاستمتاع باللعبة والمنافسة بأقصى ما أستطيع في ويمبلدون».

وخرجت كونتافيت، المصنفة 79 عالمياً حالياً، من الدور الثاني في بطولة أستراليا المفتوحة ولم تلعب منذ هزيمتها في الدور الأول ببطولة فرنسا المفتوحة في مايو الماضي.

وكان التأهل لدور الثمانية في ملبورن بارك عام 2020 أفضل نتيجة لها في البطولات الأربع الكبرى حتى الآن.

وفازت كونتافيت بأربعة ألقاب ووصلت إلى نهائي البطولة الختامية لموسم تنس السيدات عام 2021، واحتلت المركز الثاني عالمياً في سبتمبر الماضي في بطولة أميركا المفتوحة، حيث خسرت أمام سيرينا وليامز في الدور الثاني.