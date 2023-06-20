جيرارد يرفض تدريب الاتفاق السعودي

لندن (أ ف ب)

قال أسطورة نادي ليفربول الإنجليزي السابق، ستيفن جيرارد إنه رفض عرضاً لتدريب نادي الاتفاق السعودي.

ولم يشرف جيرارد على أي فريق منذ ان أقيل من منصبه مدرباً لأستون فيلا الإنجليزي في أكتوبر الماضي.

ونشرت الصحف السعودية والإنجليزية صوراً لجيرارد خلال زيارته للسعودية في مطلع يونيو، وتحديداً الى مدينة الدمام الشرقية حيث يلعب الاتفاق، حيث ذكرت تقارير بأن الأخير تقدم بعرض له للإشراف عليه الموسم المقبل.

وقال جيرارد لشبكة «تشانل فور» قبيل انطلاق مباراة إنجلترا ومقدونيا الشمالية في تصفيات كأس اوروبا 2024 الإثنين: «دُعيت الى هناك للبحث في عرض محتمل وهذا ما قمت به».

وأضاف: «لقد قمت بتحليل الأمور في اليومين الاخيرين، لكن في الوقت الحالي لم أقبل بهذا العرض».

وكان جيرارد (43 عاماً) الذي اعتزل اللعب نهائياً عام 2016، دخل معترك التدريب بعدها بسنتين، حيث استلم الإشراف على رينجرز الاسكتلندي وقاده إلى إحراز أول لقب له في الدوري المحلي بعد غياب 10 سنوات.

انتقل جيرارد إلى أستون فيلا في نوفمبر 2021 وخاض فريق وسط إنجلترا بإشرافه على 40 مباراة في مختلف المسابقات فاز خلالها في 13 فقط.