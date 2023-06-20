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ميلوش: أتمنى أن يقود الطاهري «الإمبراطور» يوماً ما

ميلوش: أتمنى أن يقود الطاهري «الإمبراطور» يوماً ما
20 يونيو 2023 15:00

مراد المصري (دبي)
أعلن نادي الوصل رسمياً عن تعيين فيصل الطاهري مساعداً لمدرب الفريق الأول لكرة القدم الصربي ميلوش، ضمن خطوة جديدة في رحلة صعود لمدرب مواطن لكي يثبت نفسه في الملاعب الكروية.
وكان ميلوش في المؤتمر الصحفي التقديمي له مدرباً لـ «الإمبراطور»، أشاد بالطاهري، وقال: أتمنى أن يصبح فيصل مدرباً للوصل يوماً ما، كما حققت حلمي أنا عندما أصبحت المدرب الأول لفريقي النجم الأحمر الصربي، وبإمكانه تحقيق ذلك بمواصلة عمله.
ويعتبر الطاهري من النماذج المميزة للمدربين المواطنين الذين يسعون لترك بصمتهم بالاجتهاد والعمل الدؤوب، وهو الذي تولى قبل عامين مسؤولية تدريب منتخبنا الوطني للشباب، كما أشرف على تدريب منتخبات مراحل سنية أخرى، كما عمل مساعداً لمدرب المنتخب الأولمبي، فيما سبق ذلك عمل على مدار أكثر من 7 سنوات في قطاع بطولات الفئات السنية لكرة القدم، حيث تفوق تحديداً مع النصر مع فرق المراحل السنية قبل أن يتولى تدريب فريق تحت 21 سنة.
ويبلغ الطاهري 35 عاماً، وبدأ في مجال التدريب في سن الخامسة والعشرين، ورغم أنه لم يكن لاعباً سابقاً، لكنه واظب على تطوير قدراته وحصل على الدورات اللازمة بتدرج نحو الفئة الأولى، وصولاً لمدرب محترف.

 

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