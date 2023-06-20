الأربعاء 21 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

سلطان العويس.. قصة نجاح ملهمة في الجو جيتسو والهندسة

سلطان العويس.. قصة نجاح ملهمة في الجو جيتسو والهندسة
20 يونيو 2023 14:30


أبوظبي (وام)
أضاف البطل الإماراتي سلطان العويس، ذهبية جديدة إلى سجله المتميز في الجو جيتسو، بإحرازه المركز الأول في وزن 62 كجم للحزام الأسود بالبطولة الدولية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو بالبدلة في دبي مطلع الأسبوع الجاري. 

وأعرب العويس عن فخره وسعادته بتلك الذهبية، مشيراً إلى أهمية تكثيف التدريبات والمثابرة وتطبيق تعليمات الجهاز الفني لتحقيق النجاح في الجو جيتسو. ووجه اللاعب الشكر لكل من دعموه ووقفوا بجانبه في رحلته الرياضية، بدءاً من أفراد أسرته وأصدقائه، وصولاً إلى المشجعين الذين ألهموه وحفزوه على الاستمرار وتحقيق النجاحات.
وقرر العويس المشاركة في معسكر تدريبي خارجي مع زملائه في النرويج، خلال فترة إجازته، للاحتكاك مع مدارس أخرى محترفة يتبادل معها الخبرات ويتعرف على الجديد في اللعبة بتلك المدارس من أجل تطوير نفسه بشكل دائم، استعداداً للتحديات المقبلة. 

أخبار ذات صلة
«رياضات الدفاع عن النفس» يحتفي بأصحاب الإنجازات
إثارة كبيرة بمنافسات «أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو»

وبدأ العويس مشواره مع الجو جيتسو في سن صغيرة، حيث تألق على مدار سنوات حتى وصل إلى الحزام الأسود، وحرص على أن يرفع شعارات الالتزام والتفاني والتضحية في التدريبات، لتطوير مستواه في الجو جيتسو إلى جانب عمله في الهندسة المدنية.
ويحرص العويس على المشاركة في معظم البطولات التي تنظمها رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو في مختلف دول العالم، سعياً منه للفوز وجمع أكبر رصيد له من النقاط، ويولي العويس اهتماماً كبيراً باتباع نظام غذائي صحي ومتوازن يلبي احتياجاته الخاصة كلاعب، كما يعتبر رسوم «الأنمي» مصدراً كبيراً للإلهام بالنسبة له، وبشكل خاص تلك التي تتناول قصص الفنون القتالية والجو جيتسو، حيث يستمد منها دروساً هامة في الحياة من خلال متابعته المستمرة لهذه الرسوم المحبوبة.

الجو جيتسو
اتحاد الجو جيتسو
أبوظبي جراند سلام للجو جيتسو
آخر الأخبار
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
الإمارات
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
12 يونيو 2023
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
الاقتصادي
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
12 يونيو 2023
«الفرسان» يستضيف الوحدات 15 أغسطس في «تمهيدي الأبطال»
الرياضي
«الفرسان» يستضيف الوحدات 15 أغسطس في «تمهيدي الأبطال»
اليوم 14:00
بلينكن
عربي ودولي
بلينكن: الولايات المتحدة ستقدم مساعدة اقتصادية جديدة لأوكرانيا
اليوم 13:58
أسامواه جيان نجم العين السابق يعتزل الكرة
الرياضي
أسامواه جيان نجم العين السابق يعتزل الكرة
اليوم 13:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©