«الأذكياء» يدشنون الدوري العالمي للشطرنج الخميس

دبي (الاتحاد)

تنطلق، الخميس، منافسات «الدوري العالمي للشطرنج» الذي يستمر حتى يوم 2 يوليو المقبل، وتنظمه مجموعة ماهيندرا بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي تحت مظلة الاتحاد الدولي للعبة، وبمشاركة أهم وأكبر الأبطال والأساتذة الذين يتصدرون الترتيب العالمي، وفي مقدمتهم النرويجي ماجنوس كارلسن بطل العالم للشطرنج 5 مرات متتالية من 2013 حتى 2022، والصيني دينج لي رن بطل العالم الحالي، والروسي إيان نيبومنياشتشي وصيف بطل العالم 2021 في دبي، والصينية هو ييفان بطلة العالم للشطرنج 4 مرات، والروسية كارتينا لاجنو وصيفة بطلة العالم 2018 وبطلة الشطرنج السريع 2014، إلى جانب عدد من اللاعبين واللاعبات من جميع القارات، الذين سيتم توزيعهم على 6 فرق تتنافس في البطولة الأولى من نوعها على مستوى العالم.

وسيتم بث منافسات الحدث إلى 600 مليون مشاهد في 160 دولة، سيكون إضافة كبيرة ومهمة إلى قائمة الدوريات العالمية الرياضية التي تنطلق من دبي للعالم، والتي تضم أيضاً دوري التنس العالمي والدوري العالمي للبادل اللذين انطلقا خلال عام 2022 و2023، في تأكيد على مكانة دبي كمركز جذب رئيسي للبطولات العالمية الكبرى في مختلف الألعاب، حيث تجد الاتحادات الدولية ومنظمو البطولات العالمية الكبرى كل عوامل النجاح في دبي، بفضل البيئة التحفيزية والخبرات التنظيمية والمنشآت الرياضية والسياحية والفندقية، وكذلك المجتمع العاشق للرياضة الذي يضم جاليات تمثل أكثر من 200 جنسية، وهو الأمر الذي أكد عليه أركادي دفوركوفيتش، رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج الذي قال عند الإعلان عن الحدث: «يسعدنا أن نعلن عن شراكتنا مع مجلس دبي الرياضي لاستضافة النسخة الافتتاحية من دوري الشطرنج العالمي في دبي، التي رسخت مكانتها كوجهة للفعاليات العالمية، والأحداث الرياضية الكبرى، إذ استضافت المدينة بطولة العالم للشطرنج خلال فعاليات إكسبو 2020 دبي والتي حققت نجاحاً كبيراً، وفي ضوء هذه التجربة، لم نتمكن من التفكير في شريك أفضل لتقديم نسخة أولى لا تُنسى من دوري الشطرنج العالمي.»

وأكد الاتحاد الدولي للشطرنج أن «الدوري العالمي للشطرنج» سيكون أول وأكبر حدث في عالم هذه اللعبة قائم على الامتياز، وستتضمن المنافسات مشاركة ستة فرق، وسيضم كل فريق ستة لاعبين، يُشترط أن يكون بينهم لاعبتان على الأقل، في حين ينص نظام البطولة على أن تكون المنافسات بنظام الدوري حيث سيلعب كل فريق 10 مباريات، وستشمل كل مباراة 6 منافسات يتم لعبها في وقت واحد. وسيتأهل الفريقان الفائزان إلى المباراة النهائية التي ستقام يوم 2 يوليو المقبل، حيث سيتم إعلان وتتويج الفائز ببطولة العالم لفريق الامتياز.

وستعيد البطولة للأذهان المواجهات القوية التي شهدتها بطولة العالم للشطرنج التي تم تنظيم منافساتها في قلب «إكسبو 2020 دبي» وأحرز فيها النرويجي ماغنوس كارلسن لقبه الخامس بعد فوزه على الروسي إيان نيبومنياشتشي في نهائي البطولة، بعد سلسلة من الجولات استمرت على مدار 11 مباراة من أقوى المباريات في العالم.