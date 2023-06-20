منتخب الجودو يكمل جاهزيته لبطولة منغوليا

أبوظبي (الاتحاد)

استأنف منتخبنا للجودو تدريباته بمقر إقامته المؤقتة في كازاخستان، فور انتهاء بطولة آستانا جراند سلام بإشراف مدربه فيكتور لاعب المنتخب السابق استعداداً للمشاركة في بطولة اولان باتار جراند سلام للجودو التي تقام في منغوليا خلال الفترة من 23 - 25 يونيو الحالي، ضمن بطولات الاتحاد الدولي للجودو الأربع الكبرى.

ونقل محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الجودو عقب اتصال هاتفي بناصر التميمي الأمين العام للاتحاد أمين صندوق الاتحاد الدولي رئيس البعثة تهنئته ورضاه على أداء منتخبنا الأول خلال منافسات بطولة استانا الأخيرة، التي جاءت ضمن برنامج المنتخب الأول حتى نهاية 2023 الحالي.

وأشار بأن منتخبنا سيشارك في بطولة اولان باتار جراند سلام بلاعبة ولاعب وهما اللاعبة باتسو في وزن تحت 57 كجم، واللاعب نارمند بيان الذي يشارك في منافسات وزن تحت 66 كجم لمزيد من الأعداد والاحتكاك.

وتعقب المشاركة في البطولة الكبرى التي تجمع 350 لاعباً ولاعبة من 45 دولة، إقامة معسكر خاص للمنتخب الأول في جبال بلغاريا استعداداً لبطولة الماستر للجودو في بودابست خلال الفترة من 4- 6 أغسطس القادم، ويتواصل برنامج المنتخب الأول حتى استضافة بطولة أبوظبي جراند سلام خلال الفترة من 24 - 26 أكتوبر القادم والفعاليات الرياضية المصاحبة، والتي تصب جميعها لبلوغ أولمبياد باريس 2024.