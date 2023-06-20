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الرياضي

فريق ميسي الجديد يختار مدربه

فريق ميسي الجديد يختار مدربه
20 يونيو 2023 12:15

ميامي (د ب أ)

ذكرت تقارير إعلامية أرجنتينية أن نادي إنتر ميامي الأميركي لكرة القدم توصل إلى اتفاق للتعاقد مع المدرب الأرجنتيني جيراردو مارتينو.
وفي حال إبرام الصفقة، سيدرب مارتينو (60 عاماً) النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي للمرة الثالثة، حيث سبق أن دربه بنادي برشلونة الإسباني وفي المنتخب الأرجنتيني.
وذكرت صحيفة «أوليه» أن عدة مصادر أكدت لها التوصل إلى اتفاق بين إنتر ميامي ومارتينو، كما أشارت قناة «تي. واي. سي سبورتس» التلفزيونية الأرجنتينية إلى أنه لا يتبقى سوى التفاصيل الأخيرة لإبرام الصفقة. 

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وكان المنتخب المكسيكي قد شهد آخر محطة تدريبية لمارتينو، وقد رحل المدرب عن المنصب إثر الخروج المبكر من كأس العالم 2022 في قطر.
وتولى مارتينو تدريب برشلونة بين عامي 2013 و2014 وبعدها تولى تدريب المنتخب الأرجنتيني لمدة عامين. من ناحية أخرى، أعلن خورخي ماس الشريك في ملكية إنتر ميامي والرئيس التنفيذي له، أن النادي وميسي توصلا إلى اتفاق حول بنود التعاقد ودخلا في مرحلة إتمام الإجراءات والتأشيرة الخاصة باللاعب. 

وسيخوض ميسي أول مباراة له مع إنتر ميامي في 21 يوليو المقبل أمام كروز أزول المكسيكي.

ليونيل ميسي
إنتر ميامي
خيراردو تاتا مارتينو
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