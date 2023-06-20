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الرياضي

«فيبا» يمنح اتحاد السلة «رسالة» عمرها 47 عاماً

«فيبا» يمنح اتحاد السلة «رسالة» عمرها 47 عاماً
20 يونيو 2023 13:00


علي معالي (دبي)
لفتة جميلة قام بها اليوناني أندرياس زاجليس أمين عام الاتحاد الدولي لكرة السلة، خلال استضافته للواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي، حيث أهداه لوحة تذكارية لتاريخ أول رسالة من الاتحاد الإماراتي لكرة السلة يطلب فيها الانضمام لعضوية الاتحاد الدولي والتي يعود تاريخها إلى 47 عاماً، وتحديداً يوم 15 ديسمبر 1976.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي تم بين زاجليس والقرقاوي، بحضور عبداللطيف الفردان نائب رئيس الاتحاد، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي، وفريد القيواني عضو مجلس إدارة الاتحاد، والدكتور منير بن الحبيب المدير الفني للاتحاد والمنتخبات الوطنية، والبرتغالي كوستاس مسؤول التطوير بالاتحاد الدولي، في مقر إقامة زاجليس بدبي، حيث تابع فعاليات بطولة كأس العالم لكرة السلة على الكراسي المتحركة.
تناول الاجتماع المواضيع ذات الاهتمام المشترك في مجالات كرة السلة 3 ضد 3، وكرة السلة النسائية، والبرامج التطويرية والاهتمام بالمراحل السنية.
وتحدث الأمين العام للاتحاد الدولي عن أهمية الدور الإماراتي في المنطقة، قائلاً: «إن أول بطولة عالم للناشئين جرت في منطقة الخليج والشرق الأوسط على أرض الإمارات بدبي في 2014، بالإضافة إلى اختيار «فيبا» مدينة دبي لإقامة الأنشطة والاجتماعات الإقليمية بالتعاون مع الاتحاد الإماراتي للعبة، وكذلك التعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي في مجال الأدوار النهائية لبطولات العالم لكرة السلة 3 ضد 3 وغيرها من الأنشطة».
وكانت فرصة جيدة ومناسبة تماماً لكي يتعرف الأمين العام للاتحاد الدولي على أنشطة وخطط الاتحاد العربي وعرض القرقاوي، بصفته رئيساً، برامج وأنشطة الاتحاد العربي لكرة السلة ومدى تعاون الاتحاد الدولي للسلة واعتماده لهذه الأنشطة لما يعود بالنفع على اللعبة بالمنطقة.

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