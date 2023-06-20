المري: شباب الأهلي نجح في تنظيم عُرس السلة الآسيوي



دبي (الاتحاد)

أشاد الفريق محمد أحمد المري، عضو مجلس إدارة نادي شباب الأهلي رئيس مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية، بتنظيم نهائيات بطولة السوبر لأندية غرب آسيا لكرة السلة في نسختها الأولى، التي أقيمت في الفترة من 9 إلى 17 يونيو بصالة سعيد بن مكتوم بالممزر.

قال المري: «منذ بداية تقديمنا لملف استضافة البطولة، كنا نثق تماماً في نجاحها، وكانت بمثابة تحد لنا في مجلس الإدارة، وبالرغم من ضيق الوقت، إلا أن نادي شباب الأهلي ولجانه والعاملين والجهات المساندة، استطاع أن يثبت قدرته على حُسن التنظيم في وقت متسارع وبجهد كبير».

أكد المري بأن النسخة الأولى من البطولة ستكون عالقة في أذهان كل من حضر، وشارك بها من إداريين ولاعبين وأجهزة فنية وأطقم طبية.

وتابع: «بشهادة الجميع بدءاً من الاتحادين الدولي متمثلاً في مكتبه الآسيوي لكرة السلة ومسؤولي الأندية المشاركة في البطولة، فإن نادي شباب الأهلي حقق نجاحاً منقطع النظير في تنظيم العُرس الآسيوي في نسخته الأولى، ونستشهد بتصريحات هاجوب خاجيريان، المدير التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة السلة، الذي أشاد بدقة التنظيم ووصفه «بالاستثنائي»، كما أشاد بالدور الكبير لإدارة النادي، واهتمامها بالتفاصيل المهمة في تنظيم مثل هذه البطولات، سواء في محل إقامة البعثات أو المواصلات أو الاستقبال في أرض المطار».

وفنياً قال المري: «البطولة لعبت دوراً مهماً في تعزيز نمو وتطوير كرة السلة في غرب آسيا، وقدمت العديد من المواهب الاستثنائية ووفرت منصة ممتازة لفرق كرة السلة من غرب آسيا، للتنافس على أعلى مستوى، وأن مستوى الاحتراف الذي أظهره المنظمين في هذا الحدث جدير بالثناء حقاً».