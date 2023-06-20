«النواخذة» يضم المربوعي

فيصل النقبي (دبا الفجيرة)

أكملت إدارة نادي دبا الفجيرة تعاقدها مع اللاعب العماني محمد المربوعي، ليقود خط هجوم «النواخذة» في الموسم الجديد من دوري الدرجة الأولى.

ويمتاز اللاعب (29 عاماً) بقدرات هجومية كبيرة، حيث كانت بدايته مع نادي النهضة العماني، قبل أن ينتقل لنادي الذيد، وبعد ذلك إلى الشارقة ودبا الحصن ليحط رحاله أخيراً مع «النواخذة».

وسجل المربوعي في الموسم الماضي مع دبا الحصن 15 هدفاً في المركز السابع في قائمة أفضل الهدافين لدوري الدرجة الأولى.

وأعرب اللاعب عن ثقته بتقديم أفضل مستويات متميزة مع «النواخذة»، والعمل على عودته السريعة لمصاف أندية المحترفين.