الجزائر والسعودية في صدارة كرة القدم بـ «الألعاب العربية»



رضا سليم (دبي)

أجرت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب العربية التي ستقام بالجزائر خلال الفترة من 5 إلى 15 يوليو المقبل، قرعة الألعاب الجماعية للنسخة الـ15 وكان في مقدمتها كرة القدم التي يشارك فيها 8 منتخبات عربية، حيث أسفرت القرعة التي أجريت بقاعة الفندقة بعين البنيان في العاصمة الجزائر، عن وقوع الجزائر صاحب الأرض في المجموعة الأولى مع عمان ولبنان والسودان، فيما تضم المجموعة الثانية السعودية وسوريا وفلسطين وموريتانيا، كما أجريت قرعة الكرة الطائرة، واليد، والسلة 3 ضد 3، والسلة على الكراسي لأصحاب الهمم، وكرة الجرس للمكفوفين.

وأسفرت قرعة كرة السلة عن وقوع الجزائر في المجموعة الأولى مع تونس والأردن وفلسطين، فيما تضم المجموعة الثانية قطر والسعودية وليبيا والعراق وموريتانيا، فيما تضم سيدات السلة 4 منتخبات فقط وهي السعودية والأردن والجزائر وتونس، وتقام بنظام دوري من دور واحد، وكرة السلة على الكراسي المتحركة تضم 5 منتخبات، هي الإمارات والجزائر وفلسطين والسعودية وليبيا، ويشارك في الكرة الطائرة 4 منتخبات فقط وهي فلسطين وقطر وليبيا والجزائر وتقام بنظام دوري من دور واحد، وكرة الطائرة للسيدات تضم 5 منتخبات، هي الإمارات والجزائر وقطر وتونس والأردن، وتقام أيضاً بنظام الدوري من دور واحد، فيما يشارك في كرة الجرس، 5 منتخبات هي السعودية والجزائر وقطر والأردن وليبيا.

وستقام المنافسات في 23 رياضة، منها ثلاث لذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك في 5 مدن جزائرية، 11 منها تستضيفها الجزائر العاصمة، وأربع في وهران، واثنتان في تيبازة، واثنتان في قسنطينة، فيما ستلعب بعض مباريات كرة القدم في ولاية عنابة، وشهد الحفل عرض الميداليات التي سيتم توزيعها في الدورة.

وتدشن كرة القدم منافسات الدورة يوم 2 يوليو، تليها ألعاب القوى للأسوياء وأصحاب الهمم يوم 4 يوليو، ثم السباحة والجودو يوم 5 يوليو، ثم تنطلق 8 ألعاب يوم 6 يوليو وهي الريشة الطائرة والكرة الحديدية والكرة الطائرة وكرة السلة على الكراسي المتحركة، وكرة اليد، ويوم 7 يوليو الملاكمة والشطرنج، والجمباز ويوم 8 يوليو، الشراع ويوم 9 يوليو، المبارزة والدراجات وكرة الطاولة والمصارعة وكرة الهدف، ويوم 11 يوليو رفع الأثقال، ويوم 12 يوليو الطائرة للسيدات والسلة 3x3، ويوم 13 يوليو الكاراتيه.

وأكد عبد الرحمن حماد، وزير الشباب والرياضة، أن تنظيم الجزائر للنسخة 15 من الألعاب العربية، بعد غياب دام 12 عاماً، يدل على إرادة السلطات العليا في البلاد في لمّ شمل الشباب العربي في الجزائر، وهذه الألعاب تعد أحد مخرجات القمة العربية التي احتضنها الجزائر، خلال شهر نوفمبر الماضي، وشعار الألعاب «بالرياضة نرتقي وفي الجزائر نلتقي» يلخص كل شيء.

وأوضح سيد أحمد سالمي، الأمين العام للجنة المنظمة للألعاب العربية، أن كل شيء جاهز من أجل انطلاق الحدث في ظروف جيدة، وحفل الافتتاح سيكون من إنتاج الديوان الوطني للثقافة والإعلام، وقمنا بزيارة تفقدية لقرية الفنانين، وهناك عمل جبار أنجز ليكون الحفل في مستوى الحدث.