ديشامب: «قدم» حارس مرمى حرمت «الديوك» من «الكأس الثالثة» !



أنور إبراهيم (القاهرة)

بعد الفوز المهم الذي حققه منتخب فرنسا على منتخب اليونان بهدف، في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية «يورو 2024» والتي ستقام العام القادم في ألمانيا، انفرجت أسارير ديدييه ديشامب المدير الفني لمنتخب «الديوك» وأبدى رضاه التام عما حققه المنتخب هذا الموسم 22/2023، رغم شعوره بالمرارة لخسارة المباراة النهائية في كأس العالم الأخيرة بقطر أمام منتخب الأرجنتين.

وتضم مجموعة فرنسا في التصفيات المؤهلة لـ «يورو 2024» منتخبات اليونان وهولندا وجمهورية أيرلندا وجبل طارق، ويتصدرها المنتخب الفرنسي بالعلامة الكاملة «12نقطة من 4 مباريات»، بينما جاءت اليونان في المركز الثاني برصيد 6 نقاط من 3 مباريات، وهولندا ثالثاً برصيد 3 نقاط من مباراتين، وتذيل منتخب جبل طارق ترتيب المجموعة بصفر من النقاط في 4 مباريات.

وفي لقاء للقناة الأولى بالتلفزيون الفرنسي مع ديشامب بعد مباراة اليونان، قال: لا يسعني إلا أن أشيد بجميع اللاعبين على كل ما قدموه، لقد حصلنا على المركز الأول في المجموعة وضمنا بنسبة كبيرة جداً التأهل للنهائيات، وحافظنا على نظافة شباك مرمانا «كلين شيت» في المباريات الأربع وسجلنا 9 أهداف، وتابع: اللاعبون كانوا ينتظرون بلهفة الانتهاء من المباريات من أجل الحصول على إجازاتهم الصيفية، ورغم ذلك لم يقصروا وأبلوا بلاءً حسناً في كل المباريات، وخاصة تلك المباراة الأخيرة الصعبة.

وعندما سئل: هل ما زلت حزيناً على ما حدث في نهائي «المونديال» الأخير؟ قال بمرارة: ما حدث يعتبر «سيناريو قاسي» جداً، في إشارة إلى التصدي الهائل الذي نجح فيه إيمليانو مارتينيز حارس منتخب الأرجنتين، عندما أنقذ كرة المهاجم الفرنسي راندال كولو مواني من انفراد كامل وسددها في قدم الحارس، وكان ذلك قبل دقائق قليلة من نهاية المباراة، وبينما كانت النتيجة 3/3.

وأضاف: ياله من سيناريو، لقد كنا قريبين جداً من حمل الكأس الثالثة لبلادنا، وإذا بـ «قدم» حارس الأرجنتين تمنع هدفاً مؤكداً، لتنقلب الأمور رأساً على عقب. وعلق قائلاً: هذه هي كرة القدم ويجب أن نتقبل كل ما يحدث فيها، ولكنه قال أيضاً: سيظل يوم 18 ديسمبر 2022، محفوراً في أذهان كل الفرنسيين، ويوماً حزيناً لـ «الديوك».

ومن المقرر أن يستأنف منتخب فرنسا بقية مباريات التصفيات الأوروبية في شهر سبتمبر القادم.