مبابي يحطم رقم فونتين ويصل إلى حاجز الـ 54



لندن (د أ ب)

حقق النجم الفرنسي كيليان مبابي رقماً قياسياً جديداً، عبر تسجيل هدف الفوز للمنتخب الفرنسي في شباك اليونان مساء أمس، في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الثانية بالتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) المقررة بألمانيا.

وواصل المنتخب الفرنسي حصد العلامة الكاملة في مجموعته، حيث حقق الفوز الرابع على التوالي لينفرد بالصدارة برصيد 12 نقطة.

ولعب مبابي دور البطولة في مباراة أمس، حيث سجل هدفها الوحيد من ضربة جزاء في الدقيقة 55، وكان الهدف هو الـ 54 لكيليان مبابي خلال الموسم، محطماً بذلك الرقم القياسي المسجل باسم النجم الراحل جوست فونتين في عدد الأهداف المسجلة باسم لاعب فرنسي خلال موسم واحد على مستوى الأندية والمنتخب، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا».