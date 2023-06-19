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الرياضي

قرعة الموسم الكروي الجديد في «سي وورلد» الخميس

قرعة الموسم الكروي الجديد في «سي وورلد» الخميس
20 يونيو 2023 01:10

أبوظبي (الاتحاد)

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قررت رابطة المحترفين الإماراتية إقامة قرعة الموسم الرياضي الجديد 2023-2024 لبطولتي دوري أدنوك للمحترفين، وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، بحضور ممثلي الأندية المحترفة، في سي وورلد بجزيرة ياس في مدينة أبوظبي، يوم بعد غدٍ الخميس.
وتعد «سي وورلد»، أول مدينة ترفيهية للأحياء البحرية في الشرق الأوسط، وأحدث الوجهات الترفيهية في الدولة، والتي ستضطلع بدور مهم في نشر الوعي بالقضايا البيئية وحماية الأحياء البحرية في أبوظبي ودولة الإمارات والمنطقة عموماً.
جدير بالذكر أن رابطة المحترفين كانت قد أقامت ورشة عمل، لمناقشة مقترحات أجندة الموسم الجديد، أواخر مايو الماضي، بحضور الأندية المحترفة، وتم الاتفاق على كافة الجوانب الخاصة بمسابقات الموسم الجديد، وكل ما يتعلق بتصورات الروزنامة.

رابطة المحترفين
رابطة المحترفين الإماراتية
دوري أدنوك للمحترفين
سي وورلد أبوظبي
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