مونديال «سلة الكراسي» يكشف هوية بطل «نسخة دبي»

رضا سليم (دبي)

يسدل الستار اليوم على منافسات بطولة العالم لكرة السلة على الكراسي المتحركة لأصحاب الهمم «دبي 2022» في نسختها الـ 14، والتي نظمها نادي دبي لأصحاب الهمم برعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم، وذلك بقاعة مركز دبي التجاري بمشاركة 28 منتخباً، منها 16 منتخباً للرجال و12 للسيدات.

ويشهد اليوم الختامي للحدث الدولي، والذي يقام في المنطقة العربية والشرق الأوسط، 4 مباريات، تبدأ بمباراة المركز الثالث للرجال في التاسعة والنصف صباحاً، والتي تجمع بين هولندا وإيران، وبعدها تقام مباراة الميدالية البرونزية للسيدات وتجمع بين ألمانيا وأميركا، في 11:45 صباحاً، فيما تقام المباراة النهائية للسيدات في الثانية ظهراً وتجمع بين منتخبي هولندا حامل اللقب والصين الذي يتأهل للمرة الأولى في تاريخه، وتختتم البطولة بنهائي الرجال بين بريطانيا حامل اللقب وأميركا.

ويعد نهائي «نسخة دبي» في فئة الرجال نسخة مكررة من نهائي بطولة العالم الماضية التي استضافتها مدينة هامبورج الألمانية في 2018 عندما حسم المنتخب البريطاني اللقب بنتيجة 79 – 62، محققاً بذلك لقبه الثاني في مشوراه في البطولة بعد فوزه بأول لقب مونديالي في النسخة الأولى في 1973، كما يعد «نهائي دبي» الرابع الذي يجمع المنتخبين وجهاً لوجه في المباراة النهائية، وبالرغم من أفضلية البريطانيين في النسخة الأخيرة، إلا أن المنتخب الأميركي الذي يصل إلى النهائي للمرة الـ 12 في تاريخه كان قد حسم اللقب مرتين على حساب منافسه البريطاني في نهائي 1994 و2002.

وبلغ المنتخب الأميركي صاحب الرقم القياسي في عدد الألقاب برصيد 6 مرات إلى المباراة النهائية من بوابة المنتخب الهولندي في مباراة مثيرة فاز فيها بنتيجة 52-41، فيما بلغ المنتخب البريطاني النهائي الخامس بعدما تغلب في نصف النهائي على نظيره الإيراني 64-44.

وأكد روبيرت تايلور مدرب أميركا أنه على الرغم من الخبرة الواسعة التي يملكها فريقه في بطولة العالم، إلا أن الوصول إلى النهائي كان مهمة صعبة للغاية في ظل التحسن الكبير في أداء المنتخبات المشاركة في نسخة دبي 2022، مشيراً إلى أن مباراة نصف النهائي أمام هولندا كانت من أصعب المواجهات التي خاضها منتخب بلاده في البطولة، وقال: كنا نعلم جيدا أن المنتخب الهولندي أحد أفضل المنتخبات المشاركة حالياً في دبي على مستوى التنظيم والأداء التكتيكي العالي وانضباط لاعبيه خاصة من الناحية الدفاعية.

وأشار إلى أنه يعرف جيداً المنتخب البريطاني الذي سبق أن لعب ضده في عدة مناسبات وشاهد طريقة لعبه في دبي، موضحاً أنه من أصعب المنتخبات التي يمكن مواجهتها في النهائي، وقال: ستكون مباراة صعبة على المنتخبين، ونعلم أن المنتخب البريطاني فاز علينا في النهائي السابق، ستكون فرصة مثالية لاستعادة اللقب الذي ابتعد عنا من 2002 وتعزيز رصيدنا بلقب جديد.

وأشاد تايلور بحسن الضيافة والتنظيم في دبي وتمكين المنتخبات من كافة التسهيلات الممكنة، وقال: قضينا وقتاً ممتعاً في دبي والأجمل أن ننهي مشوارنا فيها باللقب.

وقال بيل جونسون مدرب المنتخب البريطاني: المباراة مفتوحة على جميع المنتخبات، وأتوقع أن تكون ممتعة لأنها تجمع أفضل منتخبين في العالم في الوقت الحالي، ووصولنا إلى النهائي إنجاز مستحق، بالنظر إلى الجهود التي بذلناها طيلة مشوار البطولة وخصوصاً في نصف النهائي أمام المنتخب الإيراني المتطور، المهم بالنسبة لنا مواصلة أدائنا القوي وتأكيد جدارتنا بالاحتفاظ باللقب.