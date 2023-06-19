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الرياضي

3 لاعبين يمثلون «الجولف» بالأولمبياد الخاص في برلين

3 لاعبين يمثلون «الجولف» بالأولمبياد الخاص في برلين
20 يونيو 2023 01:10

برلين (وام)

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يشارك ثلاثة لاعبين بمنتخب الجولف في منافسات الأولمبياد الخاص الإماراتي بدورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص، التي تستضيفها العاصمة الألمانية برلين حالياً. اللاعبون المشاركون هم علي بن سميدع وعمر البستكي الحاصلان على فضية الألعاب العالمية في أبوظبي 2019، والشيخة شيخة بنت سلطان بن صقر القاسمي التي تسجل مشاركتها الأولى في الدورات العالمية.
ويشرف على تدريب لاعبي المنتخب المدربان أبريل فارني وسمير الولاني. ويشارك في منافسات الجولف بالأولمبياد الخاص، 181 لاعباً ولاعبة من 35 دولة يخوضون تحدياً من 5 مستويات مختلفة على صعيدي المنتخبات والفردي.

الأولمبياد الخاص
الأولمبياد الخاص الإماراتي
الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية
الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص
برلين
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