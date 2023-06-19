الثلاثاء 20 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«الميركاتو الصيفي» ينطلق 3 يوليو

«الميركاتو الصيفي» ينطلق 3 يوليو
20 يونيو 2023 01:10

معتز الشامي (دبي)

أخبار ذات صلة
صالح حكماً لنهائي «غرب آسيا» للمنتخبات الأولمبية
اتحاد الكرة يشارك «الفيفا» في تأهيل حكام الصالات

استقرت لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين باتحاد الكرة، على بدء موسم الانتقالات الصيفية للموسم الجديد 2023-2024، يوم 3 يوليو المقبل على أن تستمر حتى الخامسة من مساء 21 سبتمبر المقبل، لمنح الأندية الوقت الكافي لتعديل قوائمها وإبرام التعاقدات الخاصة بصفقات اللاعبين الأجانب والمقيمين.
بينما سيكون مدة التسجيل خارج الفترة الصيفية لصفقات الانتقال الحر أو لاستكمال إجراءات القيد والتسجيل في بعض الحالات بداية من 22 سبتمبر المقبل، بينما كانت تنطلق حتى أوائل أكتوبر، وذلك لزيادة بعض أيام على فترة الميركاتو الشتوي، والذي سينطلق أواخر يناير وتحديداً في 22 يناير من العام المقبل، وحتى 23 فبراير.
ولن يشهد عدد اللاعبين الأجانب تغييرات «حتى الآن» على قوائم الأندية، حيث سيتم استمرار العمل بالنظام السابق والخاص بوجود 10 لاعبين في القائمة بواقع 5 لاعبين أجانب و5 مقيمين، بينما لا يزال التشاور مستمراً حول عدد اللاعبين الأجانب المسموح بتسجيلهم في قوائم المباريات، وما إذا كانوا 8 لاعبين كما كان الموسم الماضي، أم أكثر.

الميركاتو الصيفي
الانتقالات الصيفية
اتحاد الكرة
آخر الأخبار
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
الإمارات
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
12 يونيو 2023
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
الاقتصادي
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
12 يونيو 2023
زيادة واردات الصين من النفط الروسي في أبريل
الاقتصادي
النفط يهبط بفعل توقعات بضعف الطلب
اليوم 22:26
ثنائية لخيول الإمارات في افتتاح «رويال أسكوت»
الرياضي
ثنائية لخيول الإمارات في افتتاح «رويال أسكوت»
اليوم 22:22
طفل يحمل أكياس الخبز وهو يسير في أحد شوارع الخرطوم
عربي ودولي
"الغذاء العالمي" يقدم مساعدات إنسانية لأكثر من مليون شخص في السودان
اليوم 21:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©