«الميركاتو الصيفي» ينطلق 3 يوليو

معتز الشامي (دبي)

استقرت لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين باتحاد الكرة، على بدء موسم الانتقالات الصيفية للموسم الجديد 2023-2024، يوم 3 يوليو المقبل على أن تستمر حتى الخامسة من مساء 21 سبتمبر المقبل، لمنح الأندية الوقت الكافي لتعديل قوائمها وإبرام التعاقدات الخاصة بصفقات اللاعبين الأجانب والمقيمين.

بينما سيكون مدة التسجيل خارج الفترة الصيفية لصفقات الانتقال الحر أو لاستكمال إجراءات القيد والتسجيل في بعض الحالات بداية من 22 سبتمبر المقبل، بينما كانت تنطلق حتى أوائل أكتوبر، وذلك لزيادة بعض أيام على فترة الميركاتو الشتوي، والذي سينطلق أواخر يناير وتحديداً في 22 يناير من العام المقبل، وحتى 23 فبراير.

ولن يشهد عدد اللاعبين الأجانب تغييرات «حتى الآن» على قوائم الأندية، حيث سيتم استمرار العمل بالنظام السابق والخاص بوجود 10 لاعبين في القائمة بواقع 5 لاعبين أجانب و5 مقيمين، بينما لا يزال التشاور مستمراً حول عدد اللاعبين الأجانب المسموح بتسجيلهم في قوائم المباريات، وما إذا كانوا 8 لاعبين كما كان الموسم الماضي، أم أكثر.