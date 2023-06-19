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حضور قوي لخيول الإمارات في «رويال أسكوت»

حضور قوي لخيول الإمارات في «رويال أسكوت»
20 يونيو 2023 01:10

محمد حسن (دبي)

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تنطلق عصر اليوم، بمضمار أسكوت العريق في إنجلترا، فعاليات مهرجان «رويال أسكوت» البريطاني لسباقات الخيول، والذي يستمر حتى يوم 24 يونيو الجاري، بمشاركة أفضل الخيول التي تتنافس في جميع أشواط المهرجان الذي يقام كل سنة منذ عام 1711.
ويقام المهرجان العريق هذا العام بحضور الملك تشارلز الثالث، للمرة الأولى بعد تتويجه ملكاً للمملكة للمتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، حيث يعتبر المهرجان مناسبة اجتماعية كبيرة كانت تحرص على حضوره الملكة الراحلة إليزابيث الثانية مع أفراد الأسرة المالكة، ويتضمن إلى جانب سباقات الخيل، أنشطة أخرى ومسابقات للموضة والأناقة والجمال، ويحضره المشاهير والنجوم من مختلف أرجاء العالم.
ويشهد الافتتاحَ حضورٌ قوي لنجمي جودلفين «مودرن جيمس»، و«نيتف تريل»، بإشراف شارلي أبلبي، الفائزين بالسباقات الكلاسيكية، لتعزيز سجل جودلفين الرصين في كوين آن ستيكس للفئة الأولى أبرز أشواط اليوم الأول. وسبق لفريق جودلفين الفوز بالسباق الافتتاحي من المهرجان 8 مرات، وتضم قائمة الشرف كلاً من «رفيوز تو بيند» و«رامونتي» و«ريبشيستر»، إلى جانب الفحل البارز «كيب كروس».
ويعتبر «مودرن جيمس» من أفضل خيول جودلفين، إذ سجل الحائز جائزة اكليبس الفوز بخمسة سباقات من الفئة الأولى في أربع دول، متضمنة تحقيقه انتصارين في مهرجان بريدرز كب، وتسجيله فوزاً حاسماً في وودباين مايل في كندا.
أما «نيتف تريل»، فقد توج ببطولة خيول السنتين في أوروبا في العام 2021 عقب موسم خالٍ من الخسارة توجه بالفوز في دارلي ديوهرست ستيكس ليكمل 3 انتصارات في الفئة الأولى.
ويشهد سباق كوين آن ستيكس أيضاً مشاركة «متسابق» بشعار شادويل وإشراف شارلس هيلز الذي يسعى لتحقيق أول ألقابه من الفئة الأولى بعد اقترابه مرات عدة.
ويعزز حضور الخيول الإماراتية الجواد «تريبل تايم» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، بإشراف كيفن ريان الذي يسعى أيضاً لدخول نادي الفئة الأولى في أول مشاركة له بسباق من هذه الفئة.
وتشكل المهرة «أنسبايرال» خطورة كبيرة في السباق، على الرغم من فترة التوقف منذ آخر مشاركة لها في سباق كوين اليزابيث ستيكس بمضمار آسكوت، حيث جاءت في المركز السادس، وتأتي مدفوعة بفوزها في نسخة العام الماضي من مهرجان رويال أسكوت، بسباق كورونيشن ستيكس للفئة الأولى.
ويشهد الحفل أيضاً حضوراً كبيراً للخيول الإماراتية في بقية الأشواط، حيث يشارك «مستبشر» لشادويل في سباق سانت جيمس بالاس، ويشارك كل من «رويال تشامبيون» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، بجانب ثنائي جودلفين «هايلاند افنيو» و«كينج أوف كونكويست» في سباق ولفرتون ستيكس. كما يشارك أيضاً كل من «رولينج داينستي» لجودلفين، و«قاسي» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، و«بوستيليو» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، في سباق كوبر هورس ستيكس.

خيول الإمارات
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مهرجان رويال أسكوت للخيول
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