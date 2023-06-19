شارة القيادة تبعد كورتوا عن مواجهة إستونيا

دوسلدورف (د ب أ)



أعلن الاتحاد البلجيكي لكرة القدم اليوم الاثنين، أن تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد لن يشارك في المواجهة التي يخوضها منتخب بلاده أمام إستونيا غداً الثلاثاء، في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا «يورو 2024» التي تستضيفها ألمانيا.

وأوضح اتحاد الكرة البلجيكي، أن كورتوا لن يسافر مع المنتخب الوطني إلى تالين، لكنه لم يكشف عن سبب غيابه.

وبحسب تقارير إعلامية، فإن كورتوا غاضب من عدم حصوله على شارة قيادة منتخب بلجيكا خلال التعادل مع النمسا بهدف لمثله قبل أيام قليلة، في غياب القائد الأصلي كيفين دي بروين، وحصل المهاجم روميلو لوكاكو على شارة القيادة خلال المباراة.

وأشارت التقارير إلى أن كورتوا كان من المفترض أن يحمل شارة القيادة أمام استونيا، لكنه لم يحضر اجتماع الفريق قبل المباراة. ومن المتوقع أن يشارك ماتز سيلز حارس مرمى ستراسبورج الفرنسي مع منتخب بلجيكا بدلاً من كورتوا غداً.