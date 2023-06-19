حضور جماهيري قياسي في ملاعب «الليجا»

مدريد (الاتحاد)

كشفت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم «الليجا» اليوم، عن تسجيل رقم قياسي في الحضور الجماهيري للملاعب خلال موسم 2023/2022 بالوصول إلى 15,1776,311 مليون متفرجاً، وذلك على صعيد مسابقتي المحترفين لدوري الدرجة الأولى والثانية.

وبلغ عدد المتفرجين الذين حضروا إلى الملاعب في دوري الدرجة الأولى الإسباني 11,179,866 مليوناً، وفي ملاعب دوري الدرجة الثانية الإسباني بعد الانتهاء من ملحق الصعود، إلى 4,596,445 مليون متفرجاً.

وتشكل هذه الأرقام زيادة بنسبة 6,4% مقارنة بموسم 2019/2018، الموسم الأخير الذي لم يكن فيه قيود قبل جائحة فيروس كورونا المستجد. وفي موسم 2022/2021، لم تكن المدرجات مفتوحة بنسبة 100% حتى أكتوبر، لتكون الزيادة بنسبة 31,3% مقارنة بالموسم الماضي.

بدأ هذا الموسم بخضوع العديد من الملاعب لأعمال بناء جزئية أو كاملة لمدرجاتها. استاد سانتياجو برنابيو، ثاني أكبر سعة ملعب متاحة في الليجا، بـ 83,186 مقعداً، حافظ على معدل إشغال مرتفع للغاية على الرغم من الإنشاءات، مع 78% من إجمالي السعة المتاحة له خلال الموسم، فيما لعب فياريال وفريقه الاحتياطي نصف الموسم تقريباً بعيداً عن ملعب «لا سيراميكا» بسبب أعمال البناء، وتحديداً في ملعب ليفانتي ومركزه التدريبي على التوالي. كما خضع ملعبي بالايدوس ومايوركا سون مويكس أيضاً للتجديد بإغلاق جزئي للمدرجات في الملعبين.

مع الأخذ بالاعتبار هذه العوامل على مدار المواسم الماضية، استمر الاتجاه في أرقام الحضور في ملاعب الليجا في النمو، باستثناء فترة القيود الوبائية، مما يؤكد أن القدرة التنافسية لكرة القدم الإسبانية للمحترفين، تجتذب بشكل متزايد المزيد وأكثر من أعداد المتفرجين إلى ملاعب الليجا.