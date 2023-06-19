بيريز ومبابي.. المناورة المشتركة!

أنور إبراهيم (القاهرة)

يبدو أن فلورينتينو بيريز رئيس ريال مدريد الإسباني غير متحمس لاستقدام النجم الفرنسي الشاب كليان مبابى «24 عاماً» لاعب باريس سان جيرمان، إلى «السانتياجو برنابيو» هذا الصيف، والدليل على ذلك «على حد قول شبكة "مونت كارلو سبورت"، إنه عندما سُئل من أحد مشجعي النادي عما إذا كانت هناك صفقات جديدة هذا الصيف، بعد إنهاء التعاقد مع كل من متوسط الميدان الإنجليزي جودي بيلينجهام لاعب بروسيا دورتموند، والظهير الأيسر الإسباني فران جارسيا من رايو فاليكانو، وعودة إبراهيم دياز من الإعارة لنادي ميلان الإيطالي، وأخيراً ضم المهاجم الإسباني المخضرم خوسيلو على سبيل الإعارة من إسبانيول لمدة عام، كانت إجابته بالنفي، ما يعني أنه لا يضع مبابي في حساباته هذا الصيف، وإنما يطمع في الحصول عليه (مجاناً) في صيف 2024».

وتقول الشبكة، إن كلام بيريز يتوافق ويتزامن مع تصريحات النجم الفرنسي، طوال الأيام الأخيرة بأنه يريد البقاء مع سان جيرمان في الموسم الجديد وأنه سعيد هناك، وأن الخطاب الذي أرسله إلى إدارة النادي هدفه الاحتفاظ بحقه، في عدم تفعيل بند السنة الإضافية بتمديده حتى صيف 2025.

وأضافت «مونت كارلو سبورت» أن نتيجة كلام كل منهما - بيريز ومبابي- واحدة، ولكن مع اختلاف الطريقة، وربما كانت «مناورة» مشتركة بينهما، إذ تؤكد مصادر صحفية عديدة إن رئيس الملكي ومبابي على اتصال مباشر ببعضهما البعض طوال الوقت منذ فترة ليست قصيرة.

وبينما كان بيريز يوقع سلسلة من «الأوتوجرافات» لمشجعي النادي، سأله مشجع آخر عن خطط الفريق الجديدة في «الميركاتو الصيفي» القادم، وما إذا كانت انتهت بالتعاقد مع المهاجم خوسيلو وكفى، أجاب بيريز قائلاً: نعم خوسيلو هو آخر صفقات هذا الصيف ولن يأتي أحد آخر!. غير أن الشبكة تساءلت: هل يجب علينا أن نصدق بيريز فيما قاله بشأن مبابي؟!. وتابعت: لقد كان بيريز معجباً دائماً بـ«فتى بوندي المدلل»، وها هو الباب مفتوح لرحيله هذا الصيف بعد أن أعلنت إدارة سان جيرمان عرضه للبيع، ولكن يبدو أن بيريز يفضل الحصول على خدماته «مجاناً» بعد عام آخر.

واختتمت الشبكة تقريرها بقولها: خوسيلو ليس هو المهاجم الذي يعوض رحيل الفرنسي كريم بنزيمة، ولهذا فإننا نعتقد أن فكرة ضم مبابي هذا الصيف ليست مستبعدة على الإطلاق.