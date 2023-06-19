جوندوجان يؤجل مصيره

أنور إبراهيم (القاهرة)

شدد النجم الألماني أيلكاي جوندوجان "كابتن" مانشستر سيتي الإنجليزي والذي ينتهي عقده هذا الصيف، على إنه لم يقرر بعد بصورة نهائية مستقبله، وإن كان اعترف بأن هناك مفاوضات جارية بين وكيله وبرشلونة الذي يأمل في ضمه هذا الصيف.

وأوضح جوندوجان خلال مؤتمر صحفي بمناسبة وجوده مع منتخب بلاده في فترة مباريات "الأجندة الدولية"، إنه لا يوجد شيء مؤكد 100% حتى الآن. غير إنه استبعد تماماً فكرة العودة للعب في الدوري الألماني "البوندسليجا" مع ناديه السابق بروسيا دورتموند.

وقال: صحيح إن هناك مفاوضات بين وكيلي وإدارة هذا النادي الألماني، إلا إنني لا أفكر في العودة في الوقت الحالي.

وذكرت مصادر صحفية إنجليزية إن تمديد عقد جوندوجان مع السيتي ليس مستبعداً، حتى وإن كانت إدارة برشلونة ما زالت متفائلة فيما يتعلق بإمكانية ضمه هذا الصيف. وأضافت المصادر نفسها إن "الكتالوني" وقائد مانشستر سيتي اتفقا شفاهة في الربيع الماضي على إبرام عقد بينهما، على اعتبار أن رحيله عن السيتي سيكون "مجاناً"، ولكن جوندوجان علق على ذلك مازحاً: على المستوى الرياضي، ليست لي ذكريات طيبة مع برشلونة، وفي كل مرة أذهب إليها تكون إما للعلاج بأحد مستشفياتها أو لإجراء جراحة!.

وفي المقابل، اعترف الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي بأنه على علم بمفاوضات جوندوجان مع برشلونة، وقال: أدرك تماماً أهمية برشلونة بالنسبة لجوندوجان، ولكننا في الوقت نفسه نأمل في بقائه معنا وأتمنى من كل قلبي أن يستمر، وأعلم أن تشافي اتصل به مرات عديدة. وأضاف قائلاً: أؤكد أننا سنكون سعداء إذا ما بقي معنا، ولكن إذا ما قرر الانضمام لبرشلونة، فإنني أقول له: ستكون سعيداً جداً هناك وإذا ما نجح برشلونة في التعاقد معه. فإنه سيكون حصل على نجم عظيم وشخص رائع .