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فليك يثق في «عودة المانشافت»

فليك يثق في «عودة المانشافت»
19 يونيو 2023 17:49

فرانكفورت(د ب أ)

يثق هانسي فليك المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم، من أن فريقه سيظهر بشكل أفضل قريباً، عقب الأداء المخيب للآمال الذي ظهر به في المباريات الأخيرة، قبل انطلاق بطولة أمم أوروبا "يورو 2024" التي تستضيفها ألمانيا العام المقبل. 

وقال في مؤتمر صحفي، في إشارة للجولة المقبلة من المباريات الودية أمام اليابان وفرنسا وأميركا: في سبتمبر، كل شيء سيبدو مختلفاً للغاية". 

وأضاف: "وبعد ذلك، بالتأكيد سنرى فريقاً ينبغي أيضاً أن يحقق النجاح المتوقع ليورو 2024".
وتواجد لاعبو المنتخب الألماني لكرة القدم جميعاً، اليوم في المران الأخير للمنتخب قبل مواجهة منتخب كولومبيا غداً الثلاثاء في مباراة ودية.
وبعد التعادل 3/3 مع أوكرانيا والخسارة أمام بولندا الأسبوع الماضي، ستكون الفرصة متاحة أمام المنتخب الألماني أمام كولومبيا، لتحقيق فوز وحيد من المباريات الثلاث الودية التي خاضها الفريق هذا الشهر.
وقال فليك من قبل إن إيلكاي جوندوجان، الفائز بدوري أبطال أوروبا مع مانشستر سيتي، سيتواجد في التشكيل الأساسي أمام كولومبيا. 

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وغاب لاعب خط الوسط عن المباراة أمام أوكرانيا، حيث كان مازال مع فريقه مانشستر سيتي، بينما حصل على راحة أمام منتخب بولندا. 

وقاد هانسي فليك، مدرب المنتخب الألماني، الفريق لتحقيق أربعة انتصارات فقط في آخر 15 مباراة، وسط تزايد الانتقادات الموجهة له.
وأكد فليك :" النتائج لا تترك مجالاً لأي شيء آخر. نؤمن بالطريق الذي نسير فيه. مقتنعون به. رأينا التطور، حتى لو تم رؤية مباراة بولندا بطريقة سلبية". 

وتلقى فليك دعماً من مساعده السابق هيرمان جيرلاند، الذي أثنى على قدراته الخاصة.
وقال جيرلاند الذي عمل مع فليك في بايرن ميونخ وحالياً هو مدرب مساعد المنتخب الألماني تحت 21 عاماً: "أشعر دائماً بخيبة أمل عندما أسمع أن هانسي فليك لا يقوم بالعمل الصحيح. لقد عملت معه، فزنا بكل شيء يمكن الفوز به. إنه أحد أفضل المدربين في العالم". وحظى فليك بفترة ناجحة للغاية مع بايرن، حيث فاز معه بدوري أبطال أوروبا والدوري الألماني وكأس ألمانيا في موسم 2019 / 2020.

 

هانسي فليك
مانشستر سيتي
إلكاي جوندوجان
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