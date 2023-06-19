جوارديولا: موقف السيتي من مبابي واضح!

مراد المصري (دبي)

أكد الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، أن الفرنسي كيليان مبابي خارج خطط «السماوي»، رداً على احتمالية التعاقد معه، وقال: لن نذهب للتعاقد مع مبابي، الكل يعرف النادي الذي يريد الذهاب إليه.

وفي حديث المدرب في مؤتمر صحفي قبل خوضه منافسات بطولة أساطير الجولف الودية، قال: الفوز بلقب دوري الأبطال بالنسبة لنادٍ لم يحقق ذلك أبداً، فإن اللقب الأول هو الأصعب، وحالياً يجب أن نفكر بالخطوة التالية، في الرياضة دائماً الأمر الأهم هو الذي يأتي بعد ذلك.

وجدد المدرب على اعتبار أن مرحلته كمدرب مع برشلونة الإسباني انتهت تماماً، وحول علاقته مع خوان لابورتا، رئيس النادي الكتالوني، قال: لا أعتقد أن طلب مني العودة، نلتقي مع بعضنا البعض مرة واحدة في السنة، وكان ذلك عن طريق الصدفة فقط، وحالياً برشلونة لديه مدرب رائع هو تشافي الذي حقق معه لقب الدوري، وأتمنى أن يظل موجوداً لسنوات عديدة.

ورداً على تتويج منتخب إسبانيا بلقب دوري الأمم الأوروبية، قال: لقد شاهدت مباراة كرة السلة في برشلونة «بين برشلونة وريال مدريد» ثم تناولت العشاء، لذلك لم أر مباراة منتخب إسبانيا، لكنني أعلم النتيجة، الفوز مهم جداً وأبارك للمدرب واللاعبين، لكنهم لم يتذكروا لويس إنريكي المدرب الذي قادهم إلى الدور النهائي قبل رحيله.

وفيما يتعلق بمصير لاعبه الألماني إلكاي جوندوجان، قال: أعلم أن برشلونة مهتم به، والسيتي أيضاً يريده أن يظل معنا، في حال انضم إلى برشلونة سيكون توقيع استثنائي لهم، لكننا نكافح لإبقائه معنا.

وحول خيار الأرجنتيني ليونيل ميسي باللعب في الدوري الأميركي، قال: إذا قرر ميسي ذلك فأنا متأكد أن الأمور ستسير على ما يرام بالنسبة له، لكن لا أعرف التفاصيل الدقيقة.