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الرياضي

«الإعصار» يستعد لـ «الأضواء» في صربيا

«الإعصار» يستعد لـ «الأضواء» في صربيا
19 يونيو 2023 16:00

مراد المصري (دبي)
اعتمد نادي حتا برنامجه التحضيري لانطلاق الموسم الجديد، الذي يشهد عودة الفريق للعب في دوري أدنوك للمحترفين، وذلك بعدما توج بطلاً لدوري الدرجة الأولى الموسم الماضي، حيث من المقرر أن يكون المعسكر في صربيا.
وسيكون تجمع الفريق الأول لـ «الإعصار» في الأول من شهر يوليو المقبل، حيث ستبدأ الفحوصات الطبية والتدريبات اليومية في حتا، على أن يكون السفر يوم 14 من الشهر نفسه نحو صربيا، حيث تم إعداد برنامج متكامل لخوض تدريبات على فترتين صباحية ومسائية، إلى جانب خوض عدد من المباريات الودية.
ويتطلع حتا أن تكون التحضيرات بقيادة المدرب الجديد الصربي زيلكو ماركوف، على قدر التطلعات من المدرب الذي جاء اختياره لتولي المهمة بالنظر لامتلاكه خبرة في الملاعب الخليجية، حيث عمل في البحرين والكويت وقطر وسلطنة عمان وحقق نتائج جيدة هناك، خصوصاً في البحرين والكويت حيث حقق ألقاباً، كما أنه متابع جيد لدوري أدنوك للمحترفين، إلى جانب كونه يبلغ من العمر 46 عاماً، ويتطلع لإثبات نفسه في ملاعبنا من بوابة «الإعصار» في موسم سيحمل الكثير من التحديات بعد العودة إلى «الأضواء».
على صعيد آخر، ما زال حتا يفاضل بين خيارات اللاعبين الأجانب لتعزيز صفوفه، لكنه يتأنى من أجل اختيار أفضل الخيارات الفنية بحسب المعطيات المالية أيضاً، حيث تميز النادي دائماً بقدرته على اقتناص المواهب بأفضل الإمكانيات المتاحة عوضاً عن المزاحمة على مزادات أسعار اللاعبين في بداية فترة الانتقالات الصيفية، حيث توجد على طاولة الإدارة العديد من الأسماء في الوقت الحالي بانتظار القرار الأنسب وفق الاحتياجات الفنية للفريق في مختلف الخطوط.

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