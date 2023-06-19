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مودريتش يفضل الصمت بشأن مستقبله الدولي

مودريتش يفضل الصمت بشأن مستقبله الدولي
19 يونيو 2023 14:45

روتردام (د ب أ)

اتخذ لوكا مودريتش، نجم منتخب كرواتيا لكرة القدم، قراره فيما يتعلق بمستقبله مع المنتخب الوطني، ولكنه سيحتفظ به لنفسه في الفترة الحالية.
وقال مودريتش لصحيفة «ماركا» الإسبانية بعد الخسارة أمام المنتخب الإسباني 4/ 5 بركلات الترجيح في نهائي دوري أمم أوروبا أمس الأحد: «اتخذت قراري بشأن مستقبلي، ولكن في الوقت الحالي لن أقول أي شيء بشأن هذا». 

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وفشل المنتخب الكرواتي مرة أخرى في التتويج بلقب بعدما حل وصيفاً في مونديال 2018 واحتل المركز الثالث في مونديال 1998 و2022.
وسيكون الهدف الأكبر المقبل للمنتخب الكرواتي هو بطولة أمم أوروبا 2024 التي تقام في ألمانيا.
وقال زلاتكو داليتش مدرب المنتخب الكرواتي: «نحن آسفون أننا لم نتمكن من التتويج بلقب من أجل لوكا. لوكا قال إنه سيتخذ قراره الشخصي». ويأمل المدير الفني أن يكمل مودريتش مسيرته مع المنتخب الوطني رغم فشله مرة أخرى في التتويج بلقب. وقال داليتش: «كان عظيماً مرة أخرى، قدم كل شيء طوال 120 دقيقة. سأكون سعيداً إذا استمر».

دوري الأمم الأوروبية
لوكا مودريتش
كأس أمم أوروبا
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