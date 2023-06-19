صالح حكماً لنهائي «غرب آسيا» للمنتخبات الأولمبية

دبي (الاتحاد)

اختارت لجنة الحكام في بطولة غرب آسيا الرابعة للمنتخبات تحت 23 سنة حكم الساحة الدولي سلطان محمد صالح لإدارة المباراة النهائية بين منتخبي العراق وإيران، المقررة إقامتها غداً «الثلاثاء» على ملعب المدينة الدولي في العاصمة العراقية بغداد.

ويضم طاقم تحكيم المباراة النهائية كلاً من، الحكم السعودي سعد السبيعي (المساعد الأول)، والحكم السوري محمد السيد (المساعد الثاني)، والحكم السعودي فيصل البلوي (الحكم الرابع).

وكان حكمنا الدولي قد أدار المباراة الافتتاحية للبطولة بين منتخبي عُمان ولبنان، ثم تم تعيينه حكماً رابعاً ضمن طاقم حكام مباراة اليمن ولبنان في مباريات دور المجموعات.

وفي السياق ذاته، شارك الحكم الدولي ياسر سبيل المرشدي كمساعد أول في ذات المباراتين، بالإضافة لمشاركته ضمن طاقم حكام مباراة عُمان والعراق في الدور نصف النهائي للبطولة.