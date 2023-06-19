أيوسو يحقق فوزه الثاني في طواف سويسرا

أبوظبي (الاتحاد)

حقق خوان أيوسو، دراج فريق الإمارات، انتصاراً قوياً آخر في المرحلة الثامنة من سباق طواف سويسرا من سانت جالن إلى أبتويل (بطول 25.7 كم)، حيث أنهى مسار السباق بزمن قدره 32:25.

وقد سجل الدراج الموهوب، البالغ من العمر 20 عاماً، سرعة متوسطة بلغت 47.5 كم في الساعة، محققاً الفوز بالمرحلة، وكاد يحقق الفوز باللقب العام للسباق، ولكن في النهاية، ذهب القميص الأصفر إلى ماتياس سكجيلموس من فريق تريك سيجافريدو بفارق 9 ثوانٍ فقط بينهما.

وقد جاءت النتيجة واعدة للغاية بالنسبة للنجم الإسباني الصاعد، حيث حقق الفوز الثالث والثلاثين هذا العام لفريق الإمارات.

وفي تصريح له يقول أيوسو: «أنا سعيد لأنني فزت بالمرحلة، فهي المرة الثانية التي أفوز بها بسباق الزمن هذا العام، لذلك فأنا سعيد بتحسن المستوى في هذا النوع من السباقات، وأشعر بخيبة أمل كبيرة لعدم فوزي بالتصنيف العام بهذا الهامش الصغير، لكن ماتياس كان قوياً حقاً، لذلك أهنئه على هذا الفوز، وأود أن أهدي فوز المرحلة لجينو مادير، حيث بذل الجميع هنا قصارى جهدهم من أجله هذه الأيام لتكريم ذكراه».

في هذه الأثناء شهد طواف سلوفينيا المزيد من الإثارة على منصة التتويج بالنسبة لفريق الإمارات، حيث احتل دييجو أوليسي المركز الثالث بشكل عام بعد أسبوع صعب من السباقات.

وقد حصل ماتيج موهوريك من فريق البحرين - فيكتوريوس على المرحلة النهائية في نوفو ميستو، كما حل فيليبو زانا من فريق جيكو-ألولا في المركز الأول.

نتائج المرحلة الثامنة

1- خوان أيوسو (فريق الإمارات) 32:25

2- ريمكو إيفينبويل (فريق سودال كويكستب) + 8

3- ماتياس سكجيلموس (فريق تريك سيجافريدو) + 9

التصنيف العام النهائي للطواف

1- ماتياس سكجلموس (فريق تريك سيجافريدو) 21:17:19

2- خوان أيوسو (فريق الإمارات) + 9

3- ريمكو إيفينبويل (فريق سودال كويكستب) + 45