ريال مدريد يضم «المخضرم» خوسيلو بنظام الإعارة

مدريد(أ ف ب)

أكّد ريال مدريد الإسباني استقدام المهاجم الدولي المخضرم خوسيلو على سبيل الإعارة من إسبانيول، بحسب ما أعلن النادي الملكي اليوم في بيان.

وكشف ريال أنه يملك «خيار شراء عقد» خوسيلو في نهاية إعارة اللاعب البالغ 33 عاماً.

وانضم خوسيلو إلى أكاديمية ريال مدريد في سن العشرين ولعب موسمين مع الفريق الرديف كاستيا، وحمل ألوان الفريق الأول في 2011.

وتوّج خوسيلو مع منتخب إسبانيا الأحد بلقب دوري الأمم الأوروبية على حساب كرواتيا بركلات الترجيح.

وسيقدّم وصيف الدوري الإسباني لاعبه الجديد الثلاثاء.

وكان المهاجم الفارع الطول «1.92 م» إحدى المفاجآت السارة في تشكيلة المدرب الجديد للمنتخب لويس دي لا فوينتي، فسجّل ثلاثة أهداف مع «لا روخا» في أربع مباريات، وكان بديلاً في المباراة النهائية ضد كرواتيا، بعد أن سجل هدف الفوز المتأخر في نصف النهائي ضد إيطاليا.

وفيما تُسارع المنتخبات عادة باستدعاء اللاعبين المتألقين مع أنديتهم، تبدو قصة خوسيلو معكوسة، مع استعادة ريال مدريد لاعبه السابق، إثر تأديته المميزة في المباريات الدولية.

حمل اللاعب المولود في شتوتجارت ألوان أندية في إسبانيا «سلتا فيجو، ديبورتيفو لا كورونيا، ألافيس، إسبانيول»، وفي ألمانيا «هوفنهايم، آينتراخت فرانكفورت، هانوفر» وإنجلترا «ستوك سيتي، نيوكاسل يونايتد»، لكن بروزه دولياً حصل في خريف عمره الكروي، حيث قال الجمعة الماضي: «العمر مجرّد رقم».

سجّل أفضل رصيد الموسم المنصرم، مع 17 هدفاً في مختلف المسابقات رغم هبوط فريقه إلى المستوى الثاني من الدوري، الذي حل ثالثاً في ترتيب هدافيه (16).

مع رحيل الفرنسي كريم بنزيمة إلى السعودية، البلجيكي إيدين هازارد، الدومينيكاني ماريانو دياز، حصل على كرسي في ملعب سانتياغو برنابيو.