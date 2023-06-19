تيافو يقتحم «نادي العشرة» للمرة الأولى

باريس(أ ف ب)

دخل الأميركي فرانسيس تيافو، المتوج بلقب دورة شتوتجارت، نادي العشرة الأوائل في تصنيف رابطة اللاعبين المحترفين لكرة المضرب، الصادر الاثنين، للمرة الأولى في مسيرته.

وتقدم تيافو مرتبتين ليحتل المركز العاشر على حساب الروسي كارن خاتشانوف الذي بات خلفه بمركز.

ومع وجود تايلور فريتز في المركز الثامن، باتت المرة التي يتواجد أميركيان في قائمة العشرة الأوائل منذ مايو 2012.

وهذا التغيير الوحيد على القائمة القصيرة التي لا يزال يتصدرها الصربي نوفاك ديوكوفيتش بعد تتويجه في رولان جاروس بلقبه الكبير الـ23 القياسي، متقدماً بفارق 420 نقطة عن الإسباني كارلوس ألكاراز الثاني.

لدى السيدات، لم يشهد تصنيف العشر الأوليات أي تغيير مع استمرار انفراد البولندية إيجا شفيونتيك بطلة رولان جاروس في الصدارة.

وستسعى البيلاروسية الثانية أرينا سابالينكا للاستفادة من غياب شفيونتيك عن دورة برلين العشبية (500 نقطة) هذا الأسبوع لتضييق الخناق عليها مع ابتعادها بفارق 929 نقطة.

لا تزال التونسية أنس جابر، وصيفة بطلة ويمبلدون، في المركز السادس، قبل أسبوعين من انطلاق ثالثة البطولات الأربع الكبرى.

وتضم قائمة اللاعبين العشرة الأوائل:

1. نوفاك ديوكوفيتش (صربيا) 7595 نقطة

2. كارلوس ألكاراز (إسبانيا) 7175

3. دانييل مدفيديف (روسيا) 5845

4. كاسبر رود (النرويج) 4960

5. ستيفانوس تسيتسيباس (اليونان) 4875

6. هولجر رونه (الدنمارك) 4375

7. أندري روبليف (روسيا) 4000

8. تايلور فريتز (الولايات المتحدة) 3515

9. يانيك سينر (إيطاليا) 3300

10. فرانسيس تيافو (الولايات المتحدة) 3085 (+2)

فيما تضم قائمة اللاعبات العشرة الأوليات:

1. إيجا شفيونتيك (بولندا) 8940 نقطة

2. أرينا سابالينكا (بيلاروس) 8011

3. إيلينا ريباكينا (كازاخستان) 5090

4. كارولين جارسيا (فرنسا) 5025

5. جيسيكا بيجولا (الولايات المتحدة) 4905

6. أنس جابر (تونس) 3491

7. كوكو جوف (الولايات المتحدة) 3251

8. ماريا ساكّاري (اليونان) 3117

9. بترا كفيتوفا (الجمهورية التشيكية) 3101

10. بياتريز حداد مايا (البرازيل) 2690