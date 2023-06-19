«أناتول» مستمر مع البطائح

علي معالي (دبي)

أبقى نادي البطائح على لاعب واحد فقط من الأجانب وهو الكاميروني أناتول أبانج (26 عاماً)، ليستمر المهاجم القناص للموسم الثالث مع «الراقي»، حيث انضم في الموسم قبل الماضي، عندما كان البطائح في الدرجة الأولى، ونجح في أن يقود الفريق للمحترفين، وفي سنة أولى احتراف حافظ على بقاء الفريق مع بقية زملائه باللعب مع الكبار، وادر بقية الأجانب وهم البرازيلي لورنسي دو، والبرتغالي جواو بيدرو نوفايس ومواطنه أرثر جورج، والغاني كوامي.

وشارك أناتول في 23 مباراة في دوري أدنوك للمحترفين بواقع 2063 دقيقة وسجل 6 أهداف، إضافة إلى 4 تمريرات حاسمة، ونسبة أهدافه ليست بالغزيرة في الموسم المنتهي، ولكنه بشكل عام لاعب مميز واستطاع إثبات كفاءته مع الفريق وفي ملاعبنا، وكانت بصمة أناتول واضحة في الدرجة الأولى عندما سجل 14 هدفاً، رغم أنه انتقل إلى صفوف البطائح في الانتقالات الشتوية.

والجميل في مسيرة الأسد الكاميروني مع البطائح مثلاً، على سبيل المثال في الموسم الماضي، أنه في أول 13 مباراة سجل 12 هدفاً، مما جعل الجميع يُطلق عليه لقب «ماكينة الأهداف الكاميرونية»، حيث كانت تلك الأهداف مهمة ومؤثرة للغاية في صعود «الراقي» للمرة الأولى إلى المحترفين، وسبق له تمثيل منتخب بلاده في 7 مباريات دولية عام 2016.

وهناك قصة طريفة وجميلة للغاية في مشوار هذا اللاعب في بدايته مع كرة القدم، حيث كان حارساً للمرمى عندما تعاقد معه نادي ريد بول نيويورك الأميركي وطلبوا منه السفر إلى الولايات المتحدة، كان عمره وقتها(14 عاماً)، وعندما وصل إلى أميركا وبدأت اللعب للأكاديمية، قام المدرب بتحويله من مركز حارس المرمى إلى مهاجم، ومن يومها لم يعد لحراسة المرمى، بل أصبح هدافاً يهز شباك المنافسين، بداية من ريد بول في 2015 حتى 2018، ومنه انتقل إلى عدد من الأندية الأميركية على سبيل الإعارة، ولكن الانتقال النهائي من ريد بول إلى نادي شريف تيراسيول الأذربيجاني كان في 2020، ومع نادي تيراسيول لعب في دوري أبطال أوروبا، ثم انتقل إلى نادي البطائح في 2022.