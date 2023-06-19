«وهيبة» و«شوف ستار» و«ليندالس» أبطال الوثبة في مونتبان ووارسو

أبوظبي (الاتحاد)

حلقت المهرة «وهيبة» لياس لإدارة سباقات الخيل العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، بلقب كأس الوثبة بري سباهيس السابع، وحصد المهر «شوف ستار» لمهدي بن مسعود، نسخة كأس الوثبة بري فرناند فلوتيه بمضمار مونتبان في العاصمة الفرنسية باريس، فيما نال المهر «ليندالس أناكين» العائد إلى ليندال ريسنج لقب كأس الوثبة ستاليونز، جائزة بوركا، بمضمار سلوسفيش في العاصمة البولندية وارسو، والتي أقيمت تحت مظلة النسخة الـ 15 من مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وتنافس (12) خيلاً في سن ثلاث سنوات فقط، على لقب كأس الوثبة بري سباهيس السابع لمسافة 2250 متراً، البالغة جائزته 12 ألف يورو، على مضمار مونتبان الفرنسي، ولمع بريق المهرة «وهيبة» لياس لإدارة سباقات الخيل، بإشراف توماس دوميللو، وقيادة جوليوم جودجاي، التي تفوقت بفارق 2,5 طول عن المهر «بشير الشاهنية» للشيخ محمد بن خليفة آل ثاني، وسجلت البطلة المنحدرة من نسل «مهاب» زمناً وقدره 2:34:20 دقيقة، فيما جاءت في المركز الثالث المهرة «أمينيس» لجاي نيفس.

وعلى نفس المضمار، خطف المهر «شوف ذا ستار» لمهدي بن مسعود، بإشراف أوليفر تريجوديت، وقيادة إنزو كورالو، الأضواء في الشوط الثاني لمسافة 2250 متراً، على لقب كأس الوثبة ستاليونز بري فرناند فلوتيه، البالغة جائزته 12 ألف يورو، بمشاركة 11 خيلاً.

وجاء فوز «شوف ذا ستار» بفارق 0,75 طول عن «كي دو غزال» للشيخ محمد بن خليفة آل ثاني، وسجل البطل زمناً وقدره 2:33:60 دقيقة، فيما جاءت في المركز الثالث المهرة «الزرافة شام» لفايز العلويط.

وعلى صعيد آخر، لم يتأخر المهر «ليندالس أناكين» العائد إلى ليندال ريسنج، بإشراف سي باولاك، وقيادة كي مازور، في إبراز مهاراته بفوز عريض وبفارق 17 طولاً في سباق كأس الوثبة ستاليونز، جائزة بوركا لمسافة 1800 متر، البالغة جائزته المالية 14.875 زلوتي (5.000 يورو)، بمشاركة 8 خيول في سن ثلاث سنوات فقط، تنافست بمضمار سلوسفيش العشبي، في وارسو.

وجاء في المركز الثاني «أر بي باركس لايتس» لمزرعة مسقط، فيما حل ثالثاً المهر «شقران» لمحمد سعيد آل شافي، وسجل البطل زمناً وقدره 2:05:21 دقيقة.

ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس «الوثبة ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف والمكتبة الوطنية الشريك الرئيسي، ومبادلة الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، واتصالات الشريك الرسمي.

ويرعى أيضاً المسعود نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، وشركة فيولا، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة، وقرية الإمارات العالمية للقدرة، ونادي أبوظبي للفروسية.