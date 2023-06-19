«الجودو».. بصمة فضية وصدارة عربية في «آستانا جراند سلام»

أبوظبي(الاتحاد)

توج لاعب منتخبنا الأول للجودو ظفار كوسوف بفضية وزن تحت 100 كجم، مع ختام بطولة آستانا جراند سلام للجودو لعام 2023، التي استضافتها مدينة آستانا العاصمة الكازاخية، بمشاركة 42 دولة، وهو ما يعد إنجازاً جديداً للجودو الإماراتي، في بطولة ضمت أبرز المصنفين في مختلف الأوزان، مما وضع جودو الإمارات في صدارة الدول العربية المشاركة والرابع عشر في الترتيب العام لمنتخبات البطولة، بعد أن كان لاعبنا على بعد دقيقة من ذهبية هذا الوزن، التي نالها لاعب المنتخب الروسي الشاب ماتفي كانيوفسكي، والذي جاءت مشاركته بصفة فردية، وليس كمنتخبات كحال بقية الفرق المشاركة بناء على لائحة الاتحاد الدولي للجود، والتي سمحت للاعبين الروس بالمشاركة كأفراد وعدم حرمانهم من المشاركة لزيادة رصيدهم من النقاط والتصنيف الدولي.

وخسر ظفار المباراة النهائية بنتيجة 1/صفر، بعد لقاء متكافئ كان فيه اللاعب ظفار نداً طيلة وقت النزال، إلا أن عامل الوقت لم يسعفه لإدراك التعادل والحسم بالإسكور الذهبي، وقد استحق اللاعب الروسي الشاب اللقب الذهبي مواصلة لتألقه في بطولات الاتحاد الدولي للجودو الأربع الكبرى، بفوزه هذا الموسم بذهبية الجائزة الكبرى الأسبوع الماضي في طاجكستان، وقبلها ذهبية بطولة منغوليا وفضية بطولة أبوظبي جراند سلام في 2022، في الوقت الذي خرج فيه المصنف الأول لهذا الوزن البلجيكي نيكيفوروف توما، والمصنف الثالث في نفس الوزن الإيطالي بيريلي جينارو من البطولة من دون ميداليات.

وكان لاعبنا أرام جرجوري قد خسر مباراته في الدور التمهيدي لوزن تحت 90 كجم أمام الفرنسي القوي نجيب هامبو، الذي فاز لاحقاً بفضية البطولة، فيما خسر معروف عمر أمام بطل جورجيا إينانيش سابا.. وأشاد مدرب منتخبنا فيكتور بمستوى كافة اللاعبين واللاعبات خلال منافسات بطولة آستانا، مشيداً بدعم وتشجيع واهتمام محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الجودو، ومتابعة واهتمام ناصر التميمي الأمين العام للاتحاد رئيس البعثة مشرف الفريق الأول.