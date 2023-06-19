راشد الملا يعود من مونديال الدراجات المائية بفضية «الحركات الاستعراضية»

أبوظبي (الاتحاد)

حقق راشد الملا البطل الإماراتي ونجم فريق أبوظبي المركز الثاني والميدالية الفضية، عبر فئة الحركات الاستعراضية ضمن الجولة الأولى من بطولة العالم للدراجات المائية، والتي أقيمت في أولبيا الإيطالية وسط تحديات وحضور عالمي كبير في هذه الجولة.

وأبدع الملا في تقديم فاصل استعراضي مثير على دراجته في اليوم الأول من المنافسة، محققاً 25 نقطة في المرحلة الأولى، لكن دراجته تعرضت لعطل مفاجئ بالمرحلة الثانية، مما حرمه من المشاركة على الدراجة الأساسية، مما اضطره لدخول المنافسات بالدراجة الاحتياطية التي حقق من خلالها 22 نقطة في الفقرة المخصصة له في اليوم الثاني، ولينهي مجموع الجولة الأولى في المركز الثاني برصيد 47 نقطة وهو نفس رصيد المتصدر حالياً الإيطالي روبرتو مارياني، حيث يشترك الثنائي في نفس الرصيد من النقاط.

وشهدت الجولة الأولى من البطولة تنظيم عشر فئات لمختلف أنواع الدراجات المائية، وحضور أبطال عالميين في هذه الجولة، وكان الملا في طريقه لإحراز العلامة الكاملة في هذه الجولة، لولا تعرضه لعطل مفاجئ في اليوم الثاني والختامي من المنافسة.

ويعد راشد الملا حالياً صاحب الرصيد الأفضل للمشاركين ضمن هذه الفئة، بحكم أنه حامل لقب البطولة لخمسة مواسم متتالية ويسعى إلى تكرار هذا الإنجاز خلال الموسم الحالي والدفاع عن اللقب الغالي في هذه المنافسة.

من جهته، وجه سالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية، التهنئة بالفوز إلى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة النادي، مؤكداً أن تعطل دراجة راشد في اليوم الختامي كان سبباً في عدم إحرازه للعلامة الكاملة، التي ظل يحققها في كل المواسم التي شارك من خلالها، وقال الرميثي: بداية مثيرة ومتميزة للبطل الإماراتي في مشوار الدفاع عن اللقب، وواثقون بأنه سيقدم الأفضل في الجولات المقبلة من البطولة.

وأكد سالم الرميثي أن مشوار المنافسات الدولي خلال صيف 2023 سيكون مليئاً بالإنجازات لفريق أبوظبي، من حيث التمثيل الرياضي الأفضل للرياضة الإماراتية البحرية في كل مشاركاته عبر كافة البطولات البحرية الدولية والعالمية، سواء في الزوارق السريعة أو الدراجات المائية والشراع الحديث أيضاً وقال: نتطلع إلى موسم متميز آخر مع فريق أبوظبي عبر كل مشاركاته وسنقدم الصورة المشرفة للرياضة البحرية الإماراتية بالمنافسة على كافة الألقاب والاستمرار في رحلة حصد المراكز الأولى.