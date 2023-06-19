بوسكيتس يقترب من إنتر ميامي الأميركي

ميامي (د ب أ-ت ك أ)

اقترب سيرخيو بوسيكتس من إتمام تعاقده مع فريق إنتر ميامي الأميركي لكرة القدم، حيث سيجتمع بزميله السابق بفريق برشلونة الإسباني ليونيل ميسي، وذلك وفقاً لما ذكره مصدر مطلع على المفاوضات.

وذكرت تقارير في إسبانيا، بما في ذلك الصحفي المقيم ببرشلونة توني خوانمارتي وإذاعة «أر.أيه.سي1.» إن لاعب خط الوسط سيوقع على عقد لمدة عامين في الأيام المقبلة.

وكان ميسي أعلن يوم 7 يونيو أنه يخطط للانتقال إلى إنتر ميامي، وما زالت بعض التفاصيل الخاصة بالتعاقد يتم العمل عليها.

وأعلن بوسكيتس، الذي سيبلغ عامه الـ35 في يوليو، الشهر الماضي أنه سيترك برشلونة بعد أن قضى 18 عاماً مع النادي. ويعتبر الكثيرون أن بوسيكتس من أفضل لاعبي خط الوسط المدافع في العصر الحديث. وفاز اللاعب بـ31 لقباً في أكثر من 719 مباراة شارك فيها مع الفريق، بما في ذلك الفوز بثلاثة ألقاب لدوري أبطال أوروبا، والفوز بكأس العالم للأندية ثلاث مرات، والفوز بالدوري الإسباني ثماني مرات، والفوز بكأس إسبانيا سبع مرات.